МегаФон инвестирует 6 млрд рублей в разработку системы спутниковой передачи данных

«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач, — говорит Алексей Шелобков. — Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвестпартнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, — достаточно абмициозная, достичь её планируем за счёт привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача — протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от „МегаФон 1440“ мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет».