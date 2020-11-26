Сотрудники «Газпром газораспределение Белгород» провели тренировочные занятия

На учебно-тренировочном полигоне АО «Газпром газораспределение Белгород» проведены тренировочные занятия по применению средств индивидуальной защиты, спасению и эвакуации из газового колодца.

В совместных тренировочных занятиях участвовали сотрудники аварийно-диспетчерской службы и эксплуатационных служб филиалов. Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород» Отрабатывались навыки применения при выполнении работ в газовых колодцах спасательных привязей, страховочных верёвок, шланговых противогазов, триподов с лебедкой. Неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, доведение до автоматизма навыков работы в газовом колодце должны исключить происшествие.Александр Камолин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Справка. АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку газа по газовым сетям Белгородской области, аварийно-диспетчерское обслуживание, газификацию, строительство и обслуживание газовых сетей, котельных, обслуживание внутридомового газового оборудования Материалы по теме 750 уроков безопасности провели специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» «Газпром газораспределение Белгород» подключил к газовым сетям новую котельную «Газпром газораспределение Белгород» ввёл в эксплуатацию пункт редуцирования газа