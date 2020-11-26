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Сотрудники «Газпром газораспределение Белгород» провели тренировочные занятия

26 ноября 2020, 07:43
Фото: «Газпром газораспределение Белгород»
На учебно-тренировочном полигоне АО «Газпром газораспределение Белгород» проведены тренировочные занятия по применению средств индивидуальной защиты, спасению и эвакуации из газового колодца.

В совместных тренировочных занятиях участвовали сотрудники аварийно-диспетчерской службы и эксплуатационных служб филиалов.

Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»

Отрабатывались навыки применения при выполнении работ в газовых колодцах спасательных привязей, страховочных верёвок, шланговых противогазов, триподов с лебедкой.

Неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, доведение до автоматизма навыков работы в газовом колодце должны исключить происшествие.Александр Камолин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород»

Справка. АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку газа по газовым сетям Белгородской области, аварийно-диспетчерское обслуживание, газификацию, строительство и обслуживание газовых сетей, котельных, обслуживание внутридомового газового оборудования

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#Новости#Газпром газораспределение Белгород#Общество
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