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750 уроков безопасности провели специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород»

20 октября 2020, 07:53
Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»
В преддверии предстоящего осенне-зимнего периода белгородские газовики провели в школах, ссузах и вузах уроки газовой безопасности. В обучающих занятиях приняли участие более 24 тысяч школьников и студентов.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Белгород» напомнили детям основные правила безопасного использования газа в быту, познакомили с работой автомобилей аварийной газовой службы, рассказали о работе слесарей службы эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, вручили буклеты с правилами безопасного использования газа в быту.

При проведении уроков газовики и руководство учебных заведений предприняли все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции — занятия проводились преимущественно на свежем воздухе, сотрудники использовали средства индивидуальной защиты.

Вопрос безопасного использования газа особенно актуален. Уроки безопасности проходят в интересной для детей форме. Мы очень надеемся, что проводимые мероприятия позволят предупредить несчастные случаи, связанные с нарушением правил безопасности при обращении с газовыми приборами.Александр Камолин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород»

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