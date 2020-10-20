750 уроков безопасности провели специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород»

Вопрос безопасного использования газа особенно актуален. Уроки безопасности проходят в интересной для детей форме. Мы очень надеемся, что проводимые мероприятия позволят предупредить несчастные случаи, связанные с нарушением правил безопасности при обращении с газовыми приборами.Александр Камолин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород»