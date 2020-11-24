В Белгородской области составят карту рисков по коронавирусу

По его словам, департамент должен рассмотреть несколько вариантов того, «каким образом наложится грипп», и при необходимости сформировать заявку в Минздрав на лекарственное обеспечение. В региональном оперштабе добавили, что Гладков призвал спрогнозировать, какие ресурсы необходимо мобилизовать.
В качестве одного из вариантов решения проблемы он предложил включить в карту рисков вакцинацию. Замгубернатора по здравоохранению Наталия Зубарева отметила, что препарат поступил в Белгородскую область в ограниченном формате. Количество лекарства на каждый регион будет зависеть от числа жителей и общего объёма произведённой вакцины.