В Белгородской области составят карту рисков по коронавирусу

В качестве одного из вариантов решения проблемы он предложил включить в карту рисков вакцинацию. Замгубернатора по здравоохранению Наталия Зубарева отметила, что препарат поступил в Белгородскую область в ограниченном формате. Количество лекарства на каждый регион будет зависеть от числа жителей и общего объёма произведённой вакцины.