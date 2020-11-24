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В Белгородской области составят карту рисков по коронавирусу

24 ноября 2020, 06:31
Фото: Бел.Ру
Департамент здравоохранения должен подготовить карту рисков по развитию эпидобстановки в Белгородской области. Такое поручение дал врио главы региона Вячеслав Гладков.

По его словам, департамент должен рассмотреть несколько вариантов того, «каким образом наложится грипп», и при необходимости сформировать заявку в Минздрав на лекарственное обеспечение. В региональном оперштабе добавили, что Гладков призвал спрогнозировать, какие ресурсы необходимо мобилизовать.

В качестве одного из вариантов решения проблемы он предложил включить в карту рисков вакцинацию. Замгубернатора по здравоохранению Наталия Зубарева отметила, что препарат поступил в Белгородскую область в ограниченном формате. Количество лекарства на каждый регион будет зависеть от числа жителей и общего объёма произведённой вакцины.

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