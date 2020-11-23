В Белгородской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Белгородской области скончались ещё два человека с подтверждённым коронавирусом. Жертвами стали мужчина 1948 года рождения из Алексеевского горокруга и женщина 1958 года рождения из Грайворона. Первый лечился в Алексеевской ЦРБ, вторая — в детской областной клинической больнице.