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В Белгородской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

23 ноября 2020, 11:01
Фото: ИА «Бел.Ру»
Известно, что жертвами стали жители Алексеевского и Грайворонского горокругов. Общее число летальных исходов по причине COVID-19 в регионе увеличилось до 90.

За минувшие сутки в Белгородской области скончались ещё два человека с подтверждённым коронавирусом. Жертвами стали мужчина 1948 года рождения из Алексеевского горокруга и женщина 1958 года рождения из Грайворона. Первый лечился в Алексеевской ЦРБ, вторая — в детской областной клинической больнице.

В Алексеевском и Грайворонском горокругах скончались по два человека с начала пандемии. В регионе общее число жертв увеличилось до 90.

Напомним, что за минувшие выходные в статистику умерших попали пять человек. Среди скончавшихся — жители Белгорода, Волоконовского района, Яковлевского горокруга.

Тем временем в Белгородской области за день прибавилось 165 заболевших. В Белгороде коронавирус подтвердили у 61 человека, в Старооскольском горокруге — у 29, в Губкинском — у 17. В Грайворонском и Яковлевском горокругах — по 11 случаев заражения.

В 13 муниципалитетах за сутки зарегистрировали от одного до восьми пациентов с COVID-19. Заболевших не выявили в Валуйском горокруге, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах.

В настоящее время в больницах лечатся 869 пациентов, на дому — 2742. В тяжёлом состоянии находятся 97 человек, их подключили к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 11 336 белгородцев.

К 23 ноября общее число заболевших в Белгородской области увеличилось до 15 037.

Фото: группа "Белгородская область" во "ВКонтакте"

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