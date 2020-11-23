Белгород обойдёт Москву в рейтинге выделенных полос в России

Белгород занял четвёртое место в рейтинге buslanes.ru по протяжённости выделенных полос для общественного транспорта.
Общая протяжённость выделенных полос в областном центре составляет на сегодня 21,5 км. При пересчёте в метры на тысячи человек населения показатель составил 54,8. Это четвёртый показатель в России. Больше только в Москве, Набережных Челнах и Казани.
Курск расположился на 18-м месте — 12,6 метра на тысячу человек. Воронеж замкнул рейтинг на 51-й строке, в столице Черноземья лишь 200 метров выделенных полос для общественного транспорта.
Выделенные полосы в Белгороде обустроили на проспекте Богдана Хмельницкого и улице Щорса.
При этом в департаменте строительства и транспорта Белгородской области отметили, что общая протяжённость выделенок в областном центре в ближайшее время составит 30 км — они появятся на улице Преображенской и проспекте Славы. Показатель в метрах на тысячу жителей составит 76,5, и с ним Белгород поднимется на третье место в рейтинге, обойдя Москву.