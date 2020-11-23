Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгород обойдёт Москву в рейтинге выделенных полос в России

23 ноября 2020, 08:51
Сейчас областной центр располагается на четвёртом месте. Рейтинг составляли из расчёта километры, поделённые на численность населения. На первом месте с большим отрывом идёт Казань.

Белгород занял четвёртое место в рейтинге buslanes.ru по протяжённости выделенных полос для общественного транспорта.

Общая протяжённость выделенных полос в областном центре составляет на сегодня 21,5 км. При пересчёте в метры на тысячи человек населения показатель составил 54,8. Это четвёртый показатель в России. Больше только в Москве, Набережных Челнах и Казани.

Курск расположился на 18-м месте — 12,6 метра на тысячу человек. Воронеж замкнул рейтинг на 51-й строке, в столице Черноземья лишь 200 метров выделенных полос для общественного транспорта.

Выделенные полосы в Белгороде обустроили на проспекте Богдана Хмельницкого и улице Щорса.

При этом в департаменте строительства и транспорта Белгородской области отметили, что общая протяжённость выделенок в областном центре в ближайшее время составит 30 км — они появятся на улице Преображенской и проспекте Славы. Показатель в метрах на тысячу жителей составит 76,5, и с ним Белгород поднимется на третье место в рейтинге, обойдя Москву.

Материалы по теме
Белгородцам предлагают оценить поездку на работу по выделенным полосамВ Белгороде провели эксперимент по скорости движения автобуса по выделенной полосеВ Белгороде заработают выделенные полосы на третьем участке улицы Щорса
#Новости#Выделенные полосы#Рейтинг#Общественный транспорт#Регионы#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18