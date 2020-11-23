Белгород обойдёт Москву в рейтинге выделенных полос в России

При этом в департаменте строительства и транспорта Белгородской области отметили, что общая протяжённость выделенок в областном центре в ближайшее время составит 30 км — они появятся на улице Преображенской и проспекте Славы. Показатель в метрах на тысячу жителей составит 76,5, и с ним Белгород поднимется на третье место в рейтинге, обойдя Москву.