В Белгороде заработают выделенные полосы на третьем участке улицы Щорса

На участке от рынка «Семейный» до «Сити Молла» в обе стороны для личного транспорта будет по одной полосе. Такое решение приняли по итогам микромоделирования. Оно показало, что основные транспортные потоки распределяются по улицам Апанасенко, 5 Августа, Костюкова, Архиерейской, а дальше поток снижается.