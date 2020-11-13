В Белгороде заработают выделенные полосы на третьем участке улицы Щорса

На 13 ноября к работе уже всё готово: нанесли разметку, установили дорожные знаки, отрегулировали работу светофоров, оборудовали остановочные платформы.
Высаживать на них пассажиров из личного транспорта строго запрещено. Для этого в мэрии рекомендуют использовать находящиеся поблизости парковки. Двигаться по улице Щорса можно со скоростью не выше 40 км в час.
«Харьковская гора — спальный район. Здесь сосредоточено много пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, много точек пересечения. Чтобы минимизировать количество возможных ДТП, их последствия, было принято решение по успокоению трафика до разрешённой скорости 40 км в час», — прокомментировал первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков.
На участке от рынка «Семейный» до «Сити Молла» в обе стороны для личного транспорта будет по одной полосе. Такое решение приняли по итогам микромоделирования. Оно показало, что основные транспортные потоки распределяются по улицам Апанасенко, 5 Августа, Костюкова, Архиерейской, а дальше поток снижается.
К 25 ноября на участке завершат благоустройство примыканий второстепенных съездов, подходов к остановкам. В районе «Сити Молла» начнёт работать новый светофор. К апрелю 2021 года появятся новые тротуары и велодорожки.
В ходе работ по реконструкции Щорса установили 270 светодиодных светильников, 14 светофоров, 24 остановочных комплекса, 4200 метров бортовых камней.