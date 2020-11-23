Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автобус из Москвы в Белгород попал в число самых популярных направлений

23 ноября 2020, 13:08
Фото: Бел.Ру
Автобусный маршрут из Москвы в Белгород попал в топ-20 самых популярных направлений в ноябре этого года. В рейтинге сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» он занял 17-е место.

При этом ещё год назад рейс стоял на 19-й строчке. Доля пассажиров выросла с 0,6% до 0,8%, а средний чек за 12 месяцев стал дешевле на 10%. По данным аналитиков, если в ноябре 2019-го в одну сторону поездка стоила 1141 рубль, то сейчас — 1031 рубль.

Самыми популярными маршрутами с отправлением из столицы стали Ростов-на-Дону, Новомосковск и Ржев. При этом дешевле ездить на юг — 997 рублей вместо 1171. Во второй и третий города билеты подорожали на 11% и 3% соответственно.

Популярными также оказались автобусы в Воронеж, Старый Оскол и Тамбов. Маршрут Москва — Петербург, который лидировал в прошлом году, опустился на 10-е место.

В свою очередь, из Петербурга чаще всего пассажиры ездят в Тихвин, Смоленск и Великий Новгород. В среднем по всем автобусным направлениям по РФ за ноябрь чек составил 806 рублей, что на 6% ниже прошлогоднего итога.

Материалы по теме
В Белгороде вернут в расписание ночной поезд из МосквыПоезд Белгород — Москва переедет на другой вокзал в столицеБелгород обойдёт Москву в рейтинге выделенных полос в России
#Новости#Автобус#Направление#Рейтинг#Белгород-москва#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18