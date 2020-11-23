Автобус из Москвы в Белгород попал в число самых популярных направлений

При этом ещё год назад рейс стоял на 19-й строчке. Доля пассажиров выросла с 0,6% до 0,8%, а средний чек за 12 месяцев стал дешевле на 10%. По данным аналитиков, если в ноябре 2019-го в одну сторону поездка стоила 1141 рубль, то сейчас — 1031 рубль.