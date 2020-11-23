Автобус из Москвы в Белгород попал в число самых популярных направлений

При этом ещё год назад рейс стоял на 19-й строчке. Доля пассажиров выросла с 0,6% до 0,8%, а средний чек за 12 месяцев стал дешевле на 10%. По данным аналитиков, если в ноябре 2019-го в одну сторону поездка стоила 1141 рубль, то сейчас — 1031 рубль.
Самыми популярными маршрутами с отправлением из столицы стали Ростов-на-Дону, Новомосковск и Ржев. При этом дешевле ездить на юг — 997 рублей вместо 1171. Во второй и третий города билеты подорожали на 11% и 3% соответственно.
Популярными также оказались автобусы в Воронеж, Старый Оскол и Тамбов. Маршрут Москва — Петербург, который лидировал в прошлом году, опустился на 10-е место.
В свою очередь, из Петербурга чаще всего пассажиры ездят в Тихвин, Смоленск и Великий Новгород. В среднем по всем автобусным направлениям по РФ за ноябрь чек составил 806 рублей, что на 6% ниже прошлогоднего итога.