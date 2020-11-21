В Белгородской области синоптики прогнозируют потепление

Ночью ожидается небольшой (до 1 мм), а местами умеренный (до 4 мм) снег. Небольшой снег пройдёт и днём. Местами регион накроет туман, а на дорогах ожидается гололедица. Ветер ночью северо-восточный будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днём ветер поменяет направление на юго-западное. Его скорость составит 6-11 м/с. Ночью температура воздуха ожидается 4-9 градусов мороза, а днём 0-5 со знаком минус.