В Белгородской области синоптики прогнозируют потепление

По информации регионального управления МЧС, завтра, 22 ноября, в Белгородской области будет облачно с прояснениями.
Ночью ожидается небольшой (до 1 мм), а местами умеренный (до 4 мм) снег. Небольшой снег пройдёт и днём. Местами регион накроет туман, а на дорогах ожидается гололедица. Ветер ночью северо-восточный будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днём ветер поменяет направление на юго-западное. Его скорость составит 6-11 м/с. Ночью температура воздуха ожидается 4-9 градусов мороза, а днём 0-5 со знаком минус.
Что касается Белгорода, погода будет облачной с прояснениями. Существенных осадков днём синоптики не прогнозируют. Ветер ночью северо-восточный будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а днём юго-западный — 6-11 м/с. На дорогах возможна гололедица. Ночью столбик термометра опустится до 6-8 градусов мороза, а днём до 1-3 градуса мороза.
Но уже с понедельника, 23 ноября, дневная температура воздуха в Белгородской области будет держаться на уровне +1 °С.