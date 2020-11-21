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В Белгородской области синоптики прогнозируют потепление

21 ноября 2020, 14:27
Фото: pixabay.com
Плюсовая дневная температура вернётся в регион в начале рабочей недели. Завтра, 22 ноября, в области местами будет небольшой снег, туман, а на дорогах гололедица. Ночью и днём температура воздуха будет минусовой.
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Погода

По информации регионального управления МЧС, завтра, 22 ноября, в Белгородской области будет облачно с прояснениями.

Ночью ожидается небольшой (до 1 мм), а местами умеренный (до 4 мм) снег. Небольшой снег пройдёт и днём. Местами регион накроет туман, а на дорогах ожидается гололедица. Ветер ночью северо-восточный будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днём ветер поменяет направление на юго-западное. Его скорость составит 6-11 м/с. Ночью температура воздуха ожидается 4-9 градусов мороза, а днём 0-5 со знаком минус.

Что касается Белгорода, погода будет облачной с прояснениями. Существенных осадков днём синоптики не прогнозируют. Ветер ночью северо-восточный будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а днём юго-западный — 6-11 м/с. На дорогах возможна гололедица. Ночью столбик термометра опустится до 6-8 градусов мороза, а днём до 1-3 градуса мороза.

Но уже с понедельника, 23 ноября, дневная температура воздуха в Белгородской области будет держаться на уровне +1 °С.

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