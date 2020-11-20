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Снег и ночные морозы: какой будет погода в Белгородской области в субботу

20 ноября 2020, 12:58
Фото: ИА «Бел.Ру»
В регионе ожидается снег, туман, гололедица и до 13 градусов мороза ночью. Подробнее о погоде на завтра рассказали в региональном управлении МЧС.
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Погода

21 ноября установится облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах выпадет небольшой снег при температуре от трёх до восьми градусов мороза. На востоке области ожидается до 13 градусов со знаком минус. Местами туман, на дорогах гололедица.

Днём в регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Столбик термометра остановится на отметке от нуля до пяти градусов мороза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

В Белгороде в субботу будет облачно. Ночью ожидается до четырёх градусов мороза, днём — до трёх градусов со знаком минус и небольшой кратковременный снег.

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