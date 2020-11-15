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В Белгороде за сутки коронавирус выявили у 67 человек

15 ноября 2020, 11:02
Фото: ИА «Бел.Ру»
Это наибольший прирост в регионе по состоянию на 15 ноября. Лечение продолжают 3155 пациентов. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 83 человека.

За прошедший день COVID-19 подтвердили у 165 жителей региона. В Белгороде прибавилось 67 заболевших. Лечатся в областном центре 1034 человека, умерли 33. Всего в Белгороде выявили 3471 случай заражения.

В Белгородском районе заболели ещё 15 человек, в Губкинском горокруге — 14, в Шебекинском — 12, в Старооскольском — 10. По девять заражённых прибавилось в Прохоровском и Ракитянском районах, восемь — в Новооскольском горокруге.

Пять пациентов зарегистрировали в Чернянском районе, четыре — в Яковлевском горокруге, по три — в Алексеевском и Валуйском горокругах, в Корочанском районе. Два человека заболели в Краснояружском районе, один — в Вейделевском.

Всего в регионе к 15 ноября зарегистрировали 13 720 пациентов с COVID-19. Выздоровели 10 482 человека, скончались 83.

Продолжают лечение 3155 заражённых. В стационарах находятся 719 пациентов, 83 из них — в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Амбулаторно лечатся 2436 человек.

Фото: группа "Белгородская область" во "ВКонтакте"

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