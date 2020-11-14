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Чиновники боятся брать ответственность за руководство Белгородской областью

14 ноября 2020, 13:13
Фото: Бел.Ру
Депутат Госдумы от Белгородской области Николай Земцов предположил, почему в регионе до сих пор не назначен исполняющий обязанности губернатора. Сложная ситуация сложилась после ухода Евгения Савченко.

Как пишет «Газета.Ru», депутат Госдумы от Белгородской области Николай Земцов поделился своим мнением и сказал, почему в регионе так и не назначен врио губернатора. По его словам, чиновники боятся брать на себя ответственность за регион, который на протяжении долгого времени стабильно развивался.

В этом же Земцов видит причину отказа бывшего министра транспорта Евгения Дитриха от перспективы стать главой Белгородской области. Напомним, что Евгения Дитриха называли основным кандидатом на должность врио губернатора.

Эксперт говорит о том, что регион у многих ассоциируется с постоянным ростом и инновациями, нестандартным подходом к решению проблем. Также Белгородская область выгодно выделяется на фоне соседних регионов ЦФО, где социально-экономическая обстановка хуже.

Земцов отметил, что придётся искать человека, который справится с должностью и сможет удержать регион на том же уровне. По его словам, принять наследство Савченко, означает взять на себя большую ответственность и соответствовать ожиданиям руководства страны.

Белгородский регион остаётся без губернатора с 17 сентября текущего года, когда Евгений Савченко объявил о своей отставке. 9 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не принял решение о врио губернатора Белгородской области.

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