Чиновники боятся брать ответственность за руководство Белгородской областью

Как пишет «Газета.Ru», депутат Госдумы от Белгородской области Николай Земцов поделился своим мнением и сказал, почему в регионе так и не назначен врио губернатора. По его словам, чиновники боятся брать на себя ответственность за регион, который на протяжении долгого времени стабильно развивался.