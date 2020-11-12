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Евгений Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области

12 ноября 2020, 09:51
Фото: ТАСС
Бывший глава Минтранса может уйти в бизнес-структуры. Вопрос о врио губернатора Белгородской области остаётся актуальным, при этом у Кремля якобы есть вопросы к первому замгубернатора Денису Буцаеву.

Евгений Дитрих не станет врио губернатора Белгородской области. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК.

Ранее Дитрих возглавлял Министерство транспорта, но 9 ноября его отправили в отставку. В качестве следующего места работы экс-министру предлагали пост врио главы Белгородской области, но он отказался. По информации издания, Дитрих может уйти в бизнес-структуры.

Ранее СМИ называли Евгения Дитриха основным кандидатом на должность врио губернатора Белгородской области.

Регион остаётся без официального руководителя с 17 сентября, когда Евгений Савченко объявил об отставке. В тот же день он представил новую должность в областном правительстве — первым замгубернатора стал Денис Буцаев, бывший глава Российского экологического оператора (РЭО).

РБК со ссылкой собственные источники сообщает, что кандидатуру Буцаева согласовали только предварительно. У Кремля якобы есть вопросы к нему из-за того, что тот не справился с обязанностями на предыдущем месте работы в РЭО.

9 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не принял решение о врио губернатора Белгородской области.

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