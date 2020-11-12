Евгений Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области

Евгений Дитрих не станет врио губернатора Белгородской области. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК.
Ранее Дитрих возглавлял Министерство транспорта, но 9 ноября его отправили в отставку. В качестве следующего места работы экс-министру предлагали пост врио главы Белгородской области, но он отказался. По информации издания, Дитрих может уйти в бизнес-структуры.
Ранее СМИ называли Евгения Дитриха основным кандидатом на должность врио губернатора Белгородской области.
Регион остаётся без официального руководителя с 17 сентября, когда Евгений Савченко объявил об отставке. В тот же день он представил новую должность в областном правительстве — первым замгубернатора стал Денис Буцаев, бывший глава Российского экологического оператора (РЭО).
РБК со ссылкой собственные источники сообщает, что кандидатуру Буцаева согласовали только предварительно. У Кремля якобы есть вопросы к нему из-за того, что тот не справился с обязанностями на предыдущем месте работы в РЭО.
9 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не принял решение о врио губернатора Белгородской области.