Астрологи рассказали, какие знаки зодиака смогут улучшить своё материальное положение

Как бы ни тянуло на винишко в этот хмурый четверг, а Луна категорически против того, чтобы Девы участвовали в попойках. Если всё-таки решите слегка прибухнуть, то оцените своё настроение. В этот день алкоголь будет многократно усиливать ваше текущее состояние, так что лучше воздержаться от него, если есть хоть малейшая вероятность после бокальчика скатиться в пучину отчаяния или бегать за гопниками с бензопилой. Будьте осторожны с медикаментами и не путайте галоперидол с валерьянкой. На работе придётся учиться чему-то новому, возможно, это будут незапланированные курсы сантехнической грамотности.