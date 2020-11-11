Астрологи рассказали, какие знаки зодиака смогут улучшить своё материальное положение

Овны в этот четверг могут позволить себе побыть теми ещё упёртыми баранами и настаивать на своей точке зрения. Можете спокойно говорить окружающим всё, что вы думаете о сложившейся ситуации. Этот день позволит воплотить в жизнь все планы, поэтому не засиживайтесь на месте, как приклеившаяся попкой к липкой ленте муха. Действуйте и наслаждайтесь результатами трудов.
Тельцам может взгрустнуться и захочется спихнуть хотя бы часть своих обязанностей на ближнего. Осторожнее с подобными желаниями: работа действительно может перейти на Федота, но вместе с перспективой повышения и зарплатой. Не выясняйте отношения с бывшими, настоящими и будущими, иначе они могут просто покрутить пальцем у виска и оставить вас наедине с мыслями о кошачьем царстве вне зависимости от вашего пола и возраста.
Близнецы могут словить абсолютно непредсказуемое сочетание болячек, и хорошо, если это будет простая простуда, а не тандем диареи и чихания. Тщательно мойте руки до и после еды, сделайте утром зарядку и не забудьте надеть шапку. Проведите этот день так, будто за вами в окошко пристально наблюдает бабушка, готовая на весь двор крикнуть, чтобы вы не снимали подштанники.
Ракам нужно устроить генеральную уборку в своей голове. Выкиньте из жизни всё лишнее. Не бойтесь расставаться с прошлым — его не продашь на аукционе раритета, так что нет смысла захламляться старыми обидками и давно перегоревшей дружбой, которая стала похожа на ритуальный обмен поклонами. Не бойтесь оказаться в центре внимания, будет хорошо, если вас узнает и услышит больше людей.
Львы 12 ноября будут тащить большой груз ответственности. Он может показаться неудобным чемоданом без ручки, но на самом деле сможет пригодиться чуть позже. Ориентируйтесь на собственные силы и возможности, чтобы потом не пришлось делить достижения с вовремя примазавшимся лентяем. Трудитесь и потейте так, будто от этого четверга зависит ваша продуктовая корзина на весь 2021 год.
Как бы ни тянуло на винишко в этот хмурый четверг, а Луна категорически против того, чтобы Девы участвовали в попойках. Если всё-таки решите слегка прибухнуть, то оцените своё настроение. В этот день алкоголь будет многократно усиливать ваше текущее состояние, так что лучше воздержаться от него, если есть хоть малейшая вероятность после бокальчика скатиться в пучину отчаяния или бегать за гопниками с бензопилой. Будьте осторожны с медикаментами и не путайте галоперидол с валерьянкой. На работе придётся учиться чему-то новому, возможно, это будут незапланированные курсы сантехнической грамотности.
У Весов 12 ноября кукушечка вывесит табличку о своей отлучке и благополучно возьмёт выходной. Так что адекватности в своих действиях не ищите. Чувства будут фонтанировать и бить ключом. Вероятно, гаечным и по голове, потому что разум в этот четверг откажется работать. Не берите в этот день уроков у репетитора и не записывайтесь на курсы. Толку от обучения не будет.
У Скорпионов 12 ноября хороший день для встреч и деловых переговоров. Если решите вытащить на ковидную вечеринку друзей, то соблюдайте социальную дистанцию и устройте вечер без галстуков, но при масках. Помните, что сейчас она важнее, чем нижнее бельё: без последнего вас хотя бы из маршрутки не вытолкают. Вероятно, в этот день не удастся избежать незапланированных трат, поэтому меньше шатайтесь по магазинам.
Стрельцы в этот четверг будут на коне, как бы забавно это ни выглядело. Сами по себе полукони, Стрельцы хапнут у Луны ещё одну лошадиную силу и смогут впахивать активнее и продуктивнее. Не пейте спиртного, особенно в малознакомых компаниях, чтобы у вас не украли кошелёк, честь и того самого коня. Сосредоточьтесь на том, что вас вдохновляет, а вечер посвятите близкому человеку.
Для Козерогов Луна наконец-то приберегла сладкую конфетку: в этот четверг вам будет везти во всех начинаниях. Творческие идеи будут переливаться через край, как молочная пенка на свежевымытую плиту. Собирайте все идеи в кучку и пользуйтесь ими в будущем. Старайтесь не заполнять никаких документов — в этот день вы будете довольно рассеянны.
Водолеев может немного приплющить мистическими событиями. Есть шанс узнать, действительно ли в доме завёлся полтергейст и пора съезжать или же это просто соседский хомячок Шуруня прогрыз дырку в потолочной балке и теперь аппетитно жрёт печенье по ночам на вашей кухне. Можно начинать крупные проекты, искать четвёртую работу и заключать новые союзы.
Рыбы 12 ноября будут блистать каждой чешуйкой своей золотой тушки. Отваживайте от себя всяких корыстных бабок, которые мечтают стать морскою владычицей, заиметь новенький айфон и вашу квартиру. Можете участвовать в дискуссиях, рассказывать о себе и продвигать свою кандидатуру на руководящую должность. Дайте возможность ближним проявить участие в вашей жизни: принимайте закрутки от бабушки и не шпыняйте свекровь.