1,5 млн человек посетили «Дом по другим правилам» Tele2

Развлечения в онлайн-пространстве оказались по вкусу людям всех возрастов, но большую часть из них составили гости в возрасте от 25 до 34 лет. Женщины проводили время в диджитал-доме чаще мужчин – 58% против 42%. Большая часть пользователей смотрела контент со смартфонов и планшетов (89%). Остальные – со стационарных компьютеров. Чаще других в «Дом по другим правилам» заходили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Иркутска, Челябинска.