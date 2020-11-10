Tele2 получила шесть наград международной премии Contact Center World

Качественный клиентский сервис – один из ключевых элементов бизнес-стратегии Tele2. Высокий уровень обслуживания клиентов является нашим дифференциатором на рынке. Это заложено в ДНК концепции «Другие правила», которой следует компания. Мы стремимся предоставить лучший сервис как с точки зрения оперативности, так и отношения к клиенту. Наши усилия в области абонентского обслуживания подтверждает и высокий уровень NPS. Премия Contact Center World – это глобальная награда и признание в мире контактных центров. Наша победа доказывает, что Tele2 не только задает тренды обслуживания в России, но и то, что наши контактные центры являются одними из лучших в мире.Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2