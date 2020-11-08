У диорамы в Белгороде посадят мискантус и сеслерию

В то же время продолжаются работы по озеленению участка от аэропорта до ротонды на проспекте Богдана Хмельницкого. Там ранее уже посадили 63 остролистых и серебристых клёна, тополя и рябины. Теперь к ним решили добавить и кустарники. В мэрии также анонсировали озеленение Сквера Любви в парке Победы.