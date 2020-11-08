У диорамы в Белгороде посадят мискантус и сеслерию

Белгорблагоустройство озеленит территорию у елей за памятником участникам локальных войн и конфликтов. Также растения высадят ещё на пяти соседних площадках.
Среди высаживаемых растений будут лаванда, шалфей, мискантус китайский, сеслерия осенняя, вейник коротковолосистый, котовник, вероника, дербенник и тысячелистник.
Всего в этом месте планируют посадить 24 тысячи растений. Из них 11 тысяч высадят вдоль елей, а ещё 13 тысяч — на пяти прилегающих квадратных участках.
В число растений войдут и луковичные — крокусы, декоративный лук и тюльпаны. Все многолетники должны особенно выгодно смотреться на фоне хвойных деревьев и недавно посаженных рябин и декоративных яблонь.
В то же время продолжаются работы по озеленению участка от аэропорта до ротонды на проспекте Богдана Хмельницкого. Там ранее уже посадили 63 остролистых и серебристых клёна, тополя и рябины. Теперь к ним решили добавить и кустарники. В мэрии также анонсировали озеленение Сквера Любви в парке Победы.