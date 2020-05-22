В Белгороде к осени высадят девять тысяч деревьев

По словам градоначальника, озеленение областного центра идёт с опережением. В настоящее время деревья уже высадили на улице Волчанская. Всего, по замыслу мэрии, этой весной в областном центре их появится четыре тысячи, а осенью городские власти высадят ещё пять тысяч.
Напомним, ранее на своей странице во «ВКонтакте» Юрий Галдун сообщил, что в скором времени в областном центре появятся липы, дубы, кедровые сосны, клёны, ивы, боярышник, черёмуха.
Всего в этом году в городе планировали высадить более 3 тыс. деревьев и 24 тыс. кустарников. В ближайших планах — озеленение Харьковской горы.
Также весной работы пройдут в центре и на улице Магистральной. Осенью сотрудники Белгорблагоустройства займутся озеленением проспекта Богдана Хмельницкого на участке от аэропорта до Ротонды.
Озеленить улицы областного центра должны и многолетними растениями: астрами, котовником, мятой, осокой, тысячелистником. А возле УСК С. Хоркиной появится парк злаковых растений.