В Белгороде к осени высадят девять тысяч деревьев

По словам градоначальника, озеленение областного центра идёт с опережением. В настоящее время деревья уже высадили на улице Волчанская. Всего, по замыслу мэрии, этой весной в областном центре их появится четыре тысячи, а осенью городские власти высадят ещё пять тысяч.