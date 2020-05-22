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В Белгороде к осени высадят девять тысяч деревьев

22 мая 2020, 15:06
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
Весной мэрия планирует высадить четыре тысячи деревьев. К осени их количество увеличится ещё на пять тысяч. Об этом сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице во «ВКонтакте».

По словам градоначальника, озеленение областного центра идёт с опережением. В настоящее время деревья уже высадили на улице Волчанская. Всего, по замыслу мэрии, этой весной в областном центре их появится четыре тысячи, а осенью городские власти высадят ещё пять тысяч.

Напомним, ранее на своей странице во «ВКонтакте» Юрий Галдун сообщил, что в скором времени в областном центре появятся липы, дубы, кедровые сосны, клёны, ивы, боярышник, черёмуха.

Всего в этом году в городе планировали высадить более 3 тыс. деревьев и 24 тыс. кустарников. В ближайших планах — озеленение Харьковской горы.

Также весной работы пройдут в центре и на улице Магистральной. Осенью сотрудники Белгорблагоустройства займутся озеленением проспекта Богдана Хмельницкого на участке от аэропорта до Ротонды.

Озеленить улицы областного центра должны и многолетними растениями: астрами, котовником, мятой, осокой, тысячелистником. А возле УСК С. Хоркиной появится парк злаковых растений.

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