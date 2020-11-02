Мошенники обманули двоих белгородцев почти на 2 млн рублей

Мошенники действовали по привычной схеме: пугали граждан якобы попытками хищения денег или оформлением кредита, убеждая перевести средства на свои счета. По данным регионального УМВД, 42-летняя женщина лишилась 460 тыс. рублей, а 37-летний мужчина — более 1,6 млн.
Уголовные дела заведены по фактам крупного и особо крупного мошенничества. Полиция устанавливает личности злоумышленников. Жителей Белгородской области представители управления призывают не отправлять деньги незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками банков.
Напомним, белгородцы всё чаще переводят свои деньги мошенникам. Так, 31 октября белгородка перевела сбережения лжесотрудникам банка. Неделей ранее мужчина потерял 5 млн рублей. Также в октябре 2 млн рублей злоумышленникам перевела пенсионерка.