Мошенники обманули двоих белгородцев почти на 2 млн рублей

Мошенники действовали по привычной схеме: пугали граждан якобы попытками хищения денег или оформлением кредита, убеждая перевести средства на свои счета. По данным регионального УМВД, 42-летняя женщина лишилась 460 тыс. рублей, а 37-летний мужчина — более 1,6 млн.