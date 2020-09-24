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Белгородский предприниматель перевёл мошенникам более 1 млн рублей

24 сентября 2020, 13:02
Фото: Бел.Ру
Сотрудники полиции разыскивают аферистов, которые обокрали 26-летнего жителя областного центра более чем на миллион рублей. Его внимание они привлекли рекламой в социальной сети.

По данным УМВД по области, молодой человек занимается розничными продажами мобильных телефонов. В интернете он увидел объявление о реализации партии устройств по привлекательной цене.

После разговора с менеджерами интернет-магазина белгородец внёс предоплату в размере 1 млн рублей. Однако те стали оттягивать момент отправки заказа, а когда товар якобы пришёл в пункт назначения, потребовали ещё 100 тыс. за возникшие на таможне проблемы.

Посылку предприниматель так и не получил, а менеджеры перестали брать трубки. По факту мошенничества заведено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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