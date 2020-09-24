Белгородский предприниматель перевёл мошенникам более 1 млн рублей

После разговора с менеджерами интернет-магазина белгородец внёс предоплату в размере 1 млн рублей. Однако те стали оттягивать момент отправки заказа, а когда товар якобы пришёл в пункт назначения, потребовали ещё 100 тыс. за возникшие на таможне проблемы.