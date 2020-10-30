В Белгородской области компаниям советуют не проводить новогодние корпоративы

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева, ведомство направило компаниям Белгородской области рекомендации, в которых сказано, что из-за неблагоприятной эпидситуации работодателям необходимо воздержаться от проведения корпоративов. Так, избежать необходимо всех массовых мероприятий, в том числе празднования 4 ноября, Дня полиции и даже Нового года.
Торжественные и корпоративные мероприятия необходимо перенести, пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области кардинально не изменится.
Напомним, эпидемиологи также посоветовали руководству компаний перевести большую часть сотрудников на удалённую работу. А ещё ведомство ужесточило требования к людям пенсионного возраста и порекомендовало им соблюдать режим самоизоляции до конца ноября.
Всего по состоянию на 30 октября в регионе медики подтвердили 11 461 случай заболевания новой инфекцией. Суточный прирост составил 111 человек. Выздоровели ещё 128 пациентов. Из-за коронавируса в регионе умерли 77 человек.