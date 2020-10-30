В Белгородской области компаниям советуют не проводить новогодние корпоративы

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева, ведомство направило компаниям Белгородской области рекомендации, в которых сказано, что из-за неблагоприятной эпидситуации работодателям необходимо воздержаться от проведения корпоративов. Так, избежать необходимо всех массовых мероприятий, в том числе празднования 4 ноября, Дня полиции и даже Нового года.