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В Белгородской области компаниям советуют не проводить новогодние корпоративы

30 октября 2020, 13:44
Фото: pixabay.com
Региональное управление Роспотребнадзора порекомендовало работодателям воздержаться от проведения корпоративов. Речь идёт как о новогодних массовых мероприятиях, так и о торжествах, посвящённых 4 ноября и Дню полиции.

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева, ведомство направило компаниям Белгородской области рекомендации, в которых сказано, что из-за неблагоприятной эпидситуации работодателям необходимо воздержаться от проведения корпоративов. Так, избежать необходимо всех массовых мероприятий, в том числе празднования 4 ноября, Дня полиции и даже Нового года.

Торжественные и корпоративные мероприятия необходимо перенести, пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области кардинально не изменится.

Напомним, эпидемиологи также посоветовали руководству компаний перевести большую часть сотрудников на удалённую работу. А ещё ведомство ужесточило требования к людям пенсионного возраста и порекомендовало им соблюдать режим самоизоляции до конца ноября.

Всего по состоянию на 30 октября в регионе медики подтвердили 11 461 случай заболевания новой инфекцией. Суточный прирост составил 111 человек. Выздоровели ещё 128 пациентов. Из-за коронавируса в регионе умерли 77 человек.

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