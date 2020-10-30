Федеральный штаб: за сутки COVID-19 подтвердили у 111 белгородцев

В Белгородской области заражённых коронавирусом стало больше на 111 человек. Выздоровели ещё 128 пациентов. Статистика летальных исходов не изменилась.
Всего в регионе к 30 октября выявили 11 461 случай заболевания. Завершили стационарное и амбулаторное лечение 10 089 белгородцев. В федеральной статистике по-прежнему сообщается о 61 умершем. Однако в региональном штабе говорят о 77 жертвах: накануне стало известно, что скончались 62-летняя женщина и мужчина из Яковлевского горокруга. Последнего в статистику должны внести сегодня.
В России за день у 18 283 человек выявили коронавирус. Выписали по выздоровлении 14 519 пациентов. Скончались ещё 355 граждан.
За всё время наблюдений зарегистрировали 1 599 976 случаев заражения COVID-19. В федеральную статистику внесли 1 200 560 выздоровевших и 27 656 умерших пациентов.