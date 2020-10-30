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Федеральный штаб: за сутки COVID-19 подтвердили у 111 белгородцев

30 октября 2020, 07:43
Фото: ИА «Бел.Ру»
Выписали в то же время 128 человек, новых случаев летального исхода нет. В общей сложности в регионе зарегистрировали 11 461 пациента с коронавирусом. В стране за день прибавилось 18 283 заболевших.

В Белгородской области заражённых коронавирусом стало больше на 111 человек. Выздоровели ещё 128 пациентов. Статистика летальных исходов не изменилась.

Всего в регионе к 30 октября выявили 11 461 случай заболевания. Завершили стационарное и амбулаторное лечение 10 089 белгородцев. В федеральной статистике по-прежнему сообщается о 61 умершем. Однако в региональном штабе говорят о 77 жертвах: накануне стало известно, что скончались 62-летняя женщина и мужчина из Яковлевского горокруга. Последнего в статистику должны внести сегодня.

В России за день у 18 283 человек выявили коронавирус. Выписали по выздоровлении 14 519 пациентов. Скончались ещё 355 граждан.

За всё время наблюдений зарегистрировали 1 599 976 случаев заражения COVID-19. В федеральную статистику внесли 1 200 560 выздоровевших и 27 656 умерших пациентов.

Все новости по теме коронавируса собраны в сюжете ИА «Бел.Ру».

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