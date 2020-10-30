Федеральный штаб: за сутки COVID-19 подтвердили у 111 белгородцев

Всего в регионе к 30 октября выявили 11 461 случай заболевания. Завершили стационарное и амбулаторное лечение 10 089 белгородцев. В федеральной статистике по-прежнему сообщается о 61 умершем. Однако в региональном штабе говорят о 77 жертвах: накануне стало известно, что скончались 62-летняя женщина и мужчина из Яковлевского горокруга. Последнего в статистику должны внести сегодня.