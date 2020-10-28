Денис Буцаев взял под личный контроль наличие лекарств в аптеках Белгородской области

О контрактах и фактических объёмах вице-губернатор потребовал докладывать каждые три дня. В работу по контролю за доступностью лекарств должны включиться и главы муниципалитетов — им дано задание организовать проверку наличия медикаментов из будущего списка в аптечных сетях.