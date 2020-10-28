Денис Буцаев взял под личный контроль наличие лекарств в аптеках Белгородской области

Несколько поручений он дал в ходе Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
По итогам совещания департамент экономразвития должен составить список лекарств, пользующихся повышенным спросом. Буцаев отметил на своей странице во «ВКонтакте», что попросил сориентировать аптеки на их приобретение и обеспечить стационары необходимым препаратами.
О контрактах и фактических объёмах вице-губернатор потребовал докладывать каждые три дня. В работу по контролю за доступностью лекарств должны включиться и главы муниципалитетов — им дано задание организовать проверку наличия медикаментов из будущего списка в аптечных сетях.
Напомним, белгородцы стали жаловаться на нехватку противовоспалительных антибиотиков и противовирусных средств в аптеках. Первый замглавы депздрава области Людмила Крылова объясняла проблему технологическим сбоем системы электронной регистрации.