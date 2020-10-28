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Денис Буцаев взял под личный контроль наличие лекарств в аптеках Белгородской области

28 октября 2020, 06:50
Фото: https://vk.com/denisbutsaev
Жалобы жителей региона на дефицит лекарств в аптеках дошли до властей — внимание на эту проблему обратил первый вице-губернатор Белгородской области Денис Буцаев.

Несколько поручений он дал в ходе Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По итогам совещания департамент экономразвития должен составить список лекарств, пользующихся повышенным спросом. Буцаев отметил на своей странице во «ВКонтакте», что попросил сориентировать аптеки на их приобретение и обеспечить стационары необходимым препаратами.

О контрактах и фактических объёмах вице-губернатор потребовал докладывать каждые три дня. В работу по контролю за доступностью лекарств должны включиться и главы муниципалитетов — им дано задание организовать проверку наличия медикаментов из будущего списка в аптечных сетях.

Напомним, белгородцы стали жаловаться на нехватку противовоспалительных антибиотиков и противовирусных средств в аптеках. Первый замглавы депздрава области Людмила Крылова объясняла проблему технологическим сбоем системы электронной регистрации.

В депздраве назвали сроки появления в аптеках противовирусных лекарств и антибиотиков
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#Новости#COVID-19#Денис Буцаев#Коронавирус#Льготные лекарства#Лекарства#Аптеки#Медицина
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