Гороскоп дня: 21 октября будет неблагоприятным для решения финансовых вопросов

У Овнов 21 октября будет крайне продуктивным в плане общения с властью. Неважно, в каком формате она заключена: переговоры будут одинаково успешными и с президентом какого-нибудь африканского государства, и с властной свекровью, которая пытается навести свои порядки в вашем уютненьком королевстве. Пользуйтесь моментом и толкайте своё мнение.
Тельцов в среду могут перепутать с ломовой лошадью и нагрузить такими объёмами дел, что торчать наружу будут только кончики ушей. Постарайтесь объяснить, что даже не все лошади готовы так пахать, а некоторые вообще преждевременно отбрасывают свои подкованные конечности. Приведите в пример случаи, когда сверхурочная работа сказывалась на её качестве, начальство должно принять этот довод.
Близнецам Луна может внезапно подкинуть наследство от троюродного американского дедушки с возможностью переехать куда-нибудь поближе к морю. Не отвергайте подарков судьбы и принимайте их со всеми обременениями, которые могут тянуться мерзеньким чешуйчатым хвостом.
У Раков бизнес в среду грозит накрыться медным тазом и больше не подавать признаков жизни, поэтому внимательно смотрите, какие бумаги подписываете и что за лапти на вас усердно пытаются натянуть. Избегайте конфликтов и не пытайтесь оттяпать голову бесячему собеседнику — сила в этот день не на вашей стороне.
В прайде Львов завёлся двуличный скунс, который периодически высовывает хвост из-под дивана и сразу же прячется обратно. Выкуривайте его оттуда и из своего окружения, токсичным личностям нет места в вашей жизни. Пересмотрите поступки своих знакомых и устройте показательное изгнание всех, кто давно отравляет ваши отношения.
Девам могут завидовать из-за успехов на работе и общей стабильности в жизни. Поэтому не трезвоньте о том, как хорошо готовит ваш супруг и как замечательно вы спите по ночам без всякого успокоительного. Следите за всеми бумажками, которые вам подпихивают в этот день, иначе рискуете отписать квартиру Ашоту из преуспевающей компании, а сами отправитесь зимовать в палатку в городском парке.
Весы будут фонтанировать идеями и энергией на их реализацию. Не грузите своим потоком сознания коллег, им Луна не так много дала счастья в эти сутки. Отложите бытовые вопросы и займитесь самообразованием — начните изучать какой-нибудь местечковый диалект китайцев или разберитесь в квантовой механике.
У Скорпионов в среду в большой опасности находится кошелёк и недавно полученная зарплата. Спрячьте от себя все деньги, возьмите только на проезд, иначе можете очнуться уже дома в обнимку с семикилограммовой сёмгой с баснословным ценником и кредитом от неизвестного банка.
Стрельцам 21 октября тоже не стоит ждать бонусов от своих инвестиций. Не открывайте вклады, не вливайте деньги даже в самые перспективные проекты и не давайте взаймы. Держитесь за свою карточку и бумажник так, будто это последний билет на уходящий в светлое будущее поезд молодости. Вечером можете похвалить себя за старания и открыть бутылочку вина.
У Козерогов намечается творческий день, который принесёт удовлетворение и радость всем участникам процесса. Вечером можете поиграть в настольные игры, смахнуть пыль с игровой приставки или похрустеть суставами на коврике для твистера.
У Водолеев сейчас не самый лёгкий период в жизни и может намечаться какое-то сложное дело: переезд, смена семейного статуса или работы. Не отчаивайтесь и поймите, что все проблемы временны.
Рыбам будет сложно договориться с окружающими, потому что в эту среду все сосредоточены на своих собственных проблемах. Перенесите все серьёзные разговоры на другой день, чтобы не булькать в пустоту и зря не растрачивать силы и нервы.