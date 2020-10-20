Гороскоп дня: 21 октября будет неблагоприятным для решения финансовых вопросов

Девам могут завидовать из-за успехов на работе и общей стабильности в жизни. Поэтому не трезвоньте о том, как хорошо готовит ваш супруг и как замечательно вы спите по ночам без всякого успокоительного. Следите за всеми бумажками, которые вам подпихивают в этот день, иначе рискуете отписать квартиру Ашоту из преуспевающей компании, а сами отправитесь зимовать в палатку в городском парке.