В Белгородской области занятость коечного фонда COVID-пациентами достигла 88%

По информации Зубаревой, на сегодняшний день в Белгородской области процент загруженности коечного фонда достаточно высок. Он составляет 88%. Всего для пациентов с коронавирусом по всей области открыли 2216 коек.
Помимо ранее открытых дополнительных 320 мест для ковид-пациентов на базе бывшей горбольницы № 1 в Белгороде, в регионе развернули ещё 20 коек в Борисовской районной больнице и 35 коек в Чернянской ЦРБ.
Также Зубарева отметила, что сегодня заканчиваются строительно-монтажные работы по устройству шлюзов и по подведению кислорода к койкам на территории Шебекинской ЦРБ. С завтрашнего дня там дополнительно развернут ещё 110 коек с подачей кислорода в хирургическом корпусе, в числе которых 12 реанимационных коек.
Сегодня все силы мобилизованы для того, чтобы эта площадка полноценно приняла своих пациентов. Своих специалистов туда направляет областная инфекционная больница и горбольница № 2 с целью выстраивания логистики внутри нового стационара. Шебекинской ЦРБ сложнее всего сейчас, потому что они только заходят в эту работу.Наталия Зубарева
Зубарева также отметила, что новые дополнительные койки станут последними на базе этого медучреждения, поскольку технически увеличить количество точек кислорода в Шебекинской ЦРБ невозможно.
На сегодняшний день уже есть расчёт по отдельным госпитальным базам по количеству дополнительных коек, которые возможно развернуть. Как только окончательный вариант по перспективе развёртывания коек утвердит первый заместитель губернатора Денис Буцаев, его озвучат журналистам.
Должен соблюдаться баланс коечного фонда — инфекционного и для других профилей. Здесь важно, чтобы и экстренная, и плановая помощь, которую тоже нельзя переносить надолго, была доступна. Нельзя все койки переформатировать только под COVID-19 в ущерб другим профилям.Наталия Зубарева