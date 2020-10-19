В Белгородской области занятость коечного фонда COVID-пациентами достигла 88%

Сегодня все силы мобилизованы для того, чтобы эта площадка полноценно приняла своих пациентов. Своих специалистов туда направляет областная инфекционная больница и горбольница № 2 с целью выстраивания логистики внутри нового стационара. Шебекинской ЦРБ сложнее всего сейчас, потому что они только заходят в эту работу.Наталия Зубарева