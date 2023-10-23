Коечный фонд

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2023
В Белгородской области изменилась эпидситуация по заболеваемости ковидом и гриппом
23 октября 2023, 06:48
Как проводят медицинскую реабилитацию детей в Белгородской области
27 сентября 2023, 14:09
В Белгородской области не хватает реабилитационных коек
27 сентября 2023, 13:54
В Белгородской области развёрнуто 210 коек для пациентов с ковидом
В настоящий момент в регионе госпитализировано 134 человека, один из них находится на ИВЛ. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников во время брифинга.
17 января 2023, 09:53
2021
В Белгородской области дополнительно создадут около тысячи коек для больных ковидом
За 324,5 млн рублей в областной, окружных и районных больницах оборудуют систему обеспечения кислородом, сообщил губернатор Гладков.
19 октября 2021, 05:25

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