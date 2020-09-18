В Белгородской области детский сад компании «Мираторг» отметил первый юбилей

Корпоративный детский сад «Мираторга» в посёлке «Уютный» (Корочанский район) открыл двери для первых воспитанников пять лет назад. Дошкольное образовательное учреждение построили для детей сотрудников мясоперерабатывающего предприятия «СК Короча», чтобы создать комфортную социальную инфраструктуру для своих работников наряду с предоставлением им корпоративного жилья в нескольких минутах ходьбы от детского сада.
В свой первый юбилей детский сад окунулся в настоящий праздник. Из-за строгих требований Роспотребнадзора, массовые мероприятия, которые зачастую проходят в детском саду, попали под запрет. Тем не менее пандемия не помешала отметить день рождения образовательного учреждения каждой группе отдельно, камерно и уютно, с шарами и развлекательной программой.
Торжественное событие посетили и почётные гости, среди которых генеральный директор ЗАО «СК Короча» Марина Бершакова.
С особой гордостью хочу сказать, что наш детский сад является одним из лучших в России. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети могли получать полноценное и разностороннее образование. Я хочу поблагодарить весь коллектив детского сада. Вы воспитываете детей, отдавая им всю свою любовь, заботу. Благодаря этому я уверена, что родители спокойны за своих детей и знают, что здесь дети получат надёжный залог для успешного развития. Марина Бершакова, генеральный директор ЗАО «Свинокомплекс Короча»
Корпоративный детский сад «Мираторга» рассчитан на 100 детей. В настоящее время дошкольное учреждение посещают 96 воспитанников от 2 до 7 лет. Однако уже к Новому году, как отмечает директор детского сада Виктория Овчарова, ждут пополнение и сад будет укомплектован на 100%.
В детском саду предусмотрено всё для комфортного времяпровождения детей, активных игр, успешной образовательной деятельности, а также укрепления физического здоровья. В образовательном учреждении оборудовано индивидуальное отопление, в каждой группе тёплые полы, вентиляция и кондиционирование. В помещении детского сада находится большой и просторный спортивный зал (больше 120 м²), оборудованный скалодромом и музыкальный зал, не уступающий по площади спортивному, со всем необходимым музыкальным оборудованием.
Также в дошкольном образовательном учреждении работает кабинет английского языка: все занятия проходят с интерактивной доской два раза в неделю, а уроки ведёт опытный педагог, который проводит занятия, минимально общаясь с детьми на русском языке, что даёт впоследствии свои плоды — уровень знания иностранного языка выпускниками детского сада отмечают школьные педагоги.
У нас также есть легоконструирование. Мы растим будущих инженеров и будем рады, если они придут к нам на предприятие, когда вырастут. Здесь дети познают первые азы, конструируют первые механизмы. Это для них очень увлекательно и интересно.Виктория Овчарова, директор детского сада
Помимо этого, в детском саду предусмотрены рекреационные зоны, где дети могут поиграть, если на улице плохая погода. В штате учебного заведения работают логопед и психолог, оборудован медицинский кабинет, где дети получают кислородный коктейль, который чередуют с биомороженым (используют вместе с фруктами в качестве второго завтрака).
Гордость детского сада — семиметровый бассейн, в котором дети занимаются под присмотром опытных инструкторов. Также в учебном заведении обустроен мини-музей «Русская изба», введены дополнительные программы по математическому и речевому развитию. А для развития экологичного отношения к миру у воспитанников на территории установлена и функционирует метеостанция.
Качество в приоритете у нашей компании, поэтому и в детском саду мы делаем всё, чтобы детям в нём было комфортно. Наш детский сад — единственный в Корочанском районе, который работает с 7:00 до 19:00. При необходимости создаются дежурные группы для детей, чьи родители задействованы на производстве до 20:00. Виктория Овчарова, директор детского сада
В 2018 году «Уютный» стал победителем регионального конкурса «Детский сад года» среди частных дошкольных учреждений Белгородской области.
Чтобы возродить семейное чтение, в детском саду в этом году заработал книжный уголок. Сделан с участием родителей зимний сад в рамках акции «Подари цветок детскому саду».
Детский сад «Уютный» — это развивающаяся дошкольная образовательная организация. В течение пяти лет мы воспитываем детей в новом, современном детском саду, и наши усилия всецело направлены на комфортное и всестороннее развитие здоровых и счастливых детей. За это время из детского сада было выпущено 53 ребёнка, но только в этом году мы выпустили первую группу, в которой детки полноценно прошли все этапы развития с двух лет и до предшкольной подготовки — в этом году они пошли в первый класс.Виктория Овчарова, директор детского сада
На сегодняшний день ДОУ «Уютный» работает в штатном режиме и продолжает набор детей от двух лет. Первый юбилей детского сада отметили по-семейному уютно: выставка работ ребят в фойе, яркая фотозона, интерактивные развлечения и, конечно же, подарки для каждого ребёнка.
«В корпоративном детском саду „Мираторга“ отражены основополагающие принципы деятельности агрохолдинга — передовой опыт и забота о людях, что позволило обеспечить детей наших сотрудников наилучшими условиями как в плане комфортности нахождения в дошкольном учреждении, так и образовательной деятельности», — прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».
Справка. «Мираторг» — крупнейший работодатель в агропромышленной сфере: на предприятиях холдинга трудится более 40 000 сотрудников. Создание комфортной социальной инфраструктуры, в том числе обеспечение корпоративным жильём молодых специалистов и их семей, а также предоставление детям сотрудников мест в дошкольных учреждениях — одно из важных направлений кадровой политики компании.