В Белгородской области детский сад компании «Мираторг» отметил первый юбилей

Детский сад «Уютный» — это развивающаяся дошкольная образовательная организация. В течение пяти лет мы воспитываем детей в новом, современном детском саду, и наши усилия всецело направлены на комфортное и всестороннее развитие здоровых и счастливых детей. За это время из детского сада было выпущено 53 ребёнка, но только в этом году мы выпустили первую группу, в которой детки полноценно прошли все этапы развития с двух лет и до предшкольной подготовки — в этом году они пошли в первый класс.Виктория Овчарова, директор детского сада