В Белгородской области по нацпроекту построят две начальных школы и детский сад

Программа «Стимул» разработана в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По всей России благодаря программе в 2019 и 2020 году построено 32 образовательных объекта — 21 школа и 11 детских садов в 18 регионах. До конца года введут ещё 16 школ и два детских сада.
Белгородская область тоже не осталась в стороне. В регионе по «Стимулу» до конца года введут три объекта. Детский сад на 150 мест с развивающим центром откроется в Белгороде, в посёлке Майском к школе пристроят блок начальных классов на 500 мест, а в Таврово-10 появится начальная школа на 100 мест.