В Белгородской области по нацпроекту построят две начальных школы и детский сад

Белгородская область тоже не осталась в стороне. В регионе по «Стимулу» до конца года введут три объекта. Детский сад на 150 мест с развивающим центром откроется в Белгороде, в посёлке Майском к школе пристроят блок начальных классов на 500 мест, а в Таврово-10 появится начальная школа на 100 мест.