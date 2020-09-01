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В Белгородской области по нацпроекту построят две начальных школы и детский сад

1 сентября 2020, 12:17
Фото: Бел.Ру
В рамках программы «Стимул» до конца 2020 года введут ещё три объекта, сообщили в департаменте строительства региона.

Программа «Стимул» разработана в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По всей России благодаря программе в 2019 и 2020 году построено 32 образовательных объекта — 21 школа и 11 детских садов в 18 регионах. До конца года введут ещё 16 школ и два детских сада.

Белгородская область тоже не осталась в стороне. В регионе по «Стимулу» до конца года введут три объекта. Детский сад на 150 мест с развивающим центром откроется в Белгороде, в посёлке Майском к школе пристроят блок начальных классов на 500 мест, а в Таврово-10 появится начальная школа на 100 мест.

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