Сожитель украл у белгородки деньги и золото

В Белгороде местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотых украшений и денег. Сотрудники УМВД смогли задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний бывший сожитель потерпевшей.
Мужчина дождался, пока бывшая возлюбленная уйдёт из дома, проник в жилище и похитил ювелирные украшения и 10 тыс. рублей. Ущерб эксперты оценили в 120 тыс. рублей.
Следком возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь белгородец может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.