Выгнавшей ножом сожителя женщине из Старого Оскола грозит до двух лет тюрьмы

Происшествие случилось вечером 8 мая в Старом Осколе. В одной из квартир МКД 36-летняя женщина пыталась выгнать из квартиры сожителя. Уходить мужчина не хотел, тогда оскольчанка взяла нож и несколько раз ударила его в левое плечо, из-за чего повредила вену.
У 43-летнего пострадавшего открылось сильное кровотечение. Он выбежал на улицу, чтобы попросить помощи у прохожих, но у ближайшей скамейки на остановке потерял сознание.
Мужчину увидела местная жительница, она сообщила об этом в полицию. На место вызвали скорую, медики успели спасти пострадавшего. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.
Несмотря на то, что пострадавший не мог рассказать о происшествии, полицейские нашли подозреваемую. Нетрезвая, она оставалась в квартире, а рядом был кухонный нож со следами крови.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.