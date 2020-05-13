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Выгнавшей ножом сожителя женщине из Старого Оскола грозит до двух лет тюрьмы

13 мая 2020, 09:28
Фото: ИА «Бел.Ру»
Истекающий кровью мужчина выбежал на улицу, чтобы попросить помощи у прохожих, но на остановке потерял сознание, рассказали в региональном управлении МВД. Пострадавшего вовремя увидели и спасли, а женщине грозит наказание по уголовной статье.

Происшествие случилось вечером 8 мая в Старом Осколе. В одной из квартир МКД 36-летняя женщина пыталась выгнать из квартиры сожителя. Уходить мужчина не хотел, тогда оскольчанка взяла нож и несколько раз ударила его в левое плечо, из-за чего повредила вену.

У 43-летнего пострадавшего открылось сильное кровотечение. Он выбежал на улицу, чтобы попросить помощи у прохожих, но у ближайшей скамейки на остановке потерял сознание.

Мужчину увидела местная жительница, она сообщила об этом в полицию. На место вызвали скорую, медики успели спасти пострадавшего. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

Несмотря на то, что пострадавший не мог рассказать о происшествии, полицейские нашли подозреваемую. Нетрезвая, она оставалась в квартире, а рядом был кухонный нож со следами крови.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

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