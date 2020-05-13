Выгнавшей ножом сожителя женщине из Старого Оскола грозит до двух лет тюрьмы

Происшествие случилось вечером 8 мая в Старом Осколе. В одной из квартир МКД 36-летняя женщина пыталась выгнать из квартиры сожителя. Уходить мужчина не хотел, тогда оскольчанка взяла нож и несколько раз ударила его в левое плечо, из-за чего повредила вену.