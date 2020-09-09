Белгородец продал военкомату уже установленные памятники на 1,7 млн рублей

По предварительным данным, с 2018-го по конец 2019 года бизнесмен отправил в комиссариат поддельные документы об изготовлении и установке более 50 памятников на могилах ветеранов ВОВ. За это он незаконно получил более 1,7 млн рублей, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.