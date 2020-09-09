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Белгородец продал военкомату уже установленные памятники на 1,7 млн рублей

9 сентября 2020, 13:45
Фото: Бел.Ру
Правоохранительные органы Белгородской области раскрыли мошенническую схему на рынке ритуальных услуг. От действий недобросовестного предпринимателя пострадал Центр соцобеспечения регионального Военного комиссариата.

По предварительным данным, с 2018-го по конец 2019 года бизнесмен отправил в комиссариат поддельные документы об изготовлении и установке более 50 памятников на могилах ветеранов ВОВ. За это он незаконно получил более 1,7 млн рублей, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В схеме также участвовали две представительницы рынка ритуальных услуг. Оказалось, что надгробные плиты были установлены на местах захоронений раньше и без участия злоумышленников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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