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Белгородец взял полмиллиона рублей в кредит для мошенников

7 сентября 2020, 10:20
Фото: Бел.Ру
Правоохранительные органы Грайворонского городского округа разыскивают мошенников, которые обманули местного жителя на полмиллиона рублей. Деньги мужчина взял в кредит, после чего перевёл неизвестным.

По данным регионального УМВД, злоумышленники представились 53-летнему белгородцу сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили о сомнительных операциях и попытках оформления кредита от имени пострадавшего, после чего убедили его самому взять кредит якобы в целях безопасности.

Мужчине одобрили в банке 500 тыс. рублей, которые он перевёл на счета мошенников. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности аферистов.

Напомним, за последнее время в Белгородской области произошло несколько аналогичных преступлений. Так, в начале августа 47-летний житель Валуйского горокруга перевёл мошенникам 985 тыс. рублей, взятых в кредит.

В сентябре 60-летняя жительница Шебекинского горокруга поверила неизвестным, которые обокрали её более чем на миллион рублей. Из этой суммы в кредит женщина попросила 300 тыс.

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