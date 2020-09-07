Белгородец взял полмиллиона рублей в кредит для мошенников

По данным регионального УМВД, злоумышленники представились 53-летнему белгородцу сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили о сомнительных операциях и попытках оформления кредита от имени пострадавшего, после чего убедили его самому взять кредит якобы в целях безопасности.