Белгородец взял полмиллиона рублей в кредит для мошенников

По данным регионального УМВД, злоумышленники представились 53-летнему белгородцу сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили о сомнительных операциях и попытках оформления кредита от имени пострадавшего, после чего убедили его самому взять кредит якобы в целях безопасности.
Мужчине одобрили в банке 500 тыс. рублей, которые он перевёл на счета мошенников. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности аферистов.
Напомним, за последнее время в Белгородской области произошло несколько аналогичных преступлений. Так, в начале августа 47-летний житель Валуйского горокруга перевёл мошенникам 985 тыс. рублей, взятых в кредит.
В сентябре 60-летняя жительница Шебекинского горокруга поверила неизвестным, которые обокрали её более чем на миллион рублей. Из этой суммы в кредит женщина попросила 300 тыс.