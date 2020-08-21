С нового учебного года в белгородских школах каждый день будут дежурить врачи

Во всех школах региона с начала учебного года ежедневно будут дежурить медики. Такие меры необходимы на тот случай, если кому-то из учеников станет плохо и потребуется оказание помощи. Раньше медицинские кабинеты работали по расписанию и обратиться к врачу ученик мог несколько раз в неделю. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции в Белгородской области обучение в школах возможно только при постоянном присутствии в учреждении врача. Такие требования озвучило управление Роспотребнадзора.
Должны будут открывать все входы, которые имеются в школе. Все обучающиеся должны будут на входе в школу обязательно проходить термометрию бесконтактными градусниками. Поскольку медработник в школе только один, будем привлекать к процессу персонал школы. Валентина Музыка, начальник отдела воспитания и дополнительного образования.
Измерением температуры у школьников будут заниматься социальные педагоги и психологи. Это необходимо для того, чтобы минимизировать случаи возникновения инфекции. При выявлении случаев повышенной температуры у детей их направят в медкабинет и там примут меры.
В случае если детей подвозят к школе на автобусе, транспортное средство должны дезинфицировать, а водитель обязан будет носить маску.
За каждым классом закрепят отдельный кабинет. Ученики будут переходить в другие помещения только для того, чтобы посетить урок физики, химии, технологии и физкультуры.
Также Музыка отметила, что в пищеблоках нужно будет соблюдать особую дисциплину. Работники должны находиться в масках и иметь на руках актуальную санкнижку.
В залах нужно будет соблюдать строгую дистанцию, поэтому составим графики приёма пищи. Необходимо развести потоки школьников, не допускать одновременного пребывания в столовой разных классов, начальной школы и средней школы. В больших школах с этим будут сложности. Валентина Музыка
Внеурочную деятельность переведут на дистанционную основу или будут использовать базы других школ. Некоторые уроки проведут на открытом воздухе, если позволит погода.