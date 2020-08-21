С нового учебного года в белгородских школах каждый день будут дежурить врачи

Во всех школах региона с начала учебного года ежедневно будут дежурить медики. Такие меры необходимы на тот случай, если кому-то из учеников станет плохо и потребуется оказание помощи. Раньше медицинские кабинеты работали по расписанию и обратиться к врачу ученик мог несколько раз в неделю. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции в Белгородской области обучение в школах возможно только при постоянном присутствии в учреждении врача. Такие требования озвучило управление Роспотребнадзора.