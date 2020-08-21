Линейки для белгородских учеников со второго по десятый классы может не быть

Небольшие школы могут провести праздничное мероприятие в стандартном режиме, но на улице. А школы, где учеников больше тысячи, должны будут организовать линейку только для первых и одиннадцатых классов. Мы понимаем, насколько это важно для первоклашек и выпускников. Количество детей должно быть минимальным, на мероприятии должны присутствовать только родители. Посторонним приходить не рекомендуется. Валентина Музыка