Линейки для белгородских учеников со второго по десятый классы может не быть

В Белгородской области готовятся к началу нового учебного года. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Валентина Музыка сообщила, что формат школьных линеек 1 сентября будет зависеть от того, сколько детей учится в заведении.
Небольшие школы могут провести праздничное мероприятие в стандартном режиме, но на улице. А школы, где учеников больше тысячи, должны будут организовать линейку только для первых и одиннадцатых классов. Мы понимаем, насколько это важно для первоклашек и выпускников. Количество детей должно быть минимальным, на мероприятии должны присутствовать только родители. Посторонним приходить не рекомендуется. Валентина Музыка
Важное требование при организации мероприятий — соблюдение социальной дистанции. Если погода будет плохой, то линейку могут перенести в актовый или спортивный зал. Но в таком случае всем присутствующим, за исключением детей, нужно будет надеть маски.
Школа может принять решение провести линейку и для других параллелей, но мы рекомендуем приглашать на мероприятие только первые и одиннадцатые классы. Поскольку посторонних людей на линейках быть не должно, школам придётся своими силами организовать праздник. Должна быть музыка, поздравления. Валентина Музыка
В этот же день для учеников всех классов проведут урок Победы, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие будет коротким, рекомендуемое время занятия составляет всего полчаса. На торжественные школьные линейки отведено столько же. Учащиеся классов со второго по десятый включительно начнут учебный год сразу с урока Победы.
Напомним, в белгородских вузах порекомендовали отказаться от проведения линеек для всех студентов, кроме первокурсников.