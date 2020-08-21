Ограничения для бизнеса в Белгороде снимают соразмерно заражениям

Отмечается, что за последние сутки подтверждённых случаев COVID-19 не выявили в Липецком и Курском регионе, зато в Белгородской области их насчитали 47. В Воронежской и Тамбовской области — 99 и 22 новых случая соответственно. Всего в Черноземье коронавирусом заразились около 38 тыс. человек, из которых почти все успешно прошли лечение.