Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ограничения для бизнеса в Белгороде снимают соразмерно заражениям

21 августа 2020, 14:42
Фото: Бел.Ру
Эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова выяснили, что в регионах Центрального Черноземья ограничения для бизнеса снимают в соответствии с эпидситуацией. В частности, Белгород отнесли в категорию субъектов страны, где уровень режима ограничений соразмерен показателю заражений.

Вместе с Белгородом в этот же список вошли Воронеж, Липецк и Тамбов. Зато Курск стоит среди субъектов, где сняты почти все ограничения в связи с низким уровнем заболеваемости, пишет РБК со ссылкой на копию исследования.

Отмечается, что за последние сутки подтверждённых случаев COVID-19 не выявили в Липецком и Курском регионе, зато в Белгородской области их насчитали 47. В Воронежской и Тамбовской области — 99 и 22 новых случая соответственно. Всего в Черноземье коронавирусом заразились около 38 тыс. человек, из которых почти все успешно прошли лечение.

Материалы по теме
Российские предприниматели рассказали о проблемах ведения бизнеса в период COVID-19Белгородский бизнес получил прибыль на фоне резкого увеличения убытков в РоссииКуда уходят деньги: белгородский бизнес с заграничной «пропиской»
#Новости#Бизнес#Ограничения#Коронавирус#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18