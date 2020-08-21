Гороскоп предсказывает проблемную субботу для нескольких знаков

Овны могут испытывать внутренний конфликт при принятии важного решения. Если не уверены в правильности своего выбора, то выпишите на листик все «за» и «против». Не объедайтесь и берегите зубы, в этот день есть риск съесть что-то не то. Прекратите упрямиться хотя бы на день и не пытайтесь бодать ворота — возможно, они стоят в чистом поле и вокруг нет никакого забора.
У Тельцов день пройдёт тихо и спокойно. Многие знаки сегодня подвержены дурному влиянию звёзд и могут приуныть. Помогите растёкшемуся родственнику или другу собраться в кучку: сходите в кино, которое наконец стало доступно для посещения. В этот день есть все шансы встретить человека, который станет лучшим другом или второй половинкой.
Для Близнецов эта суббота станет настоящим испытанием на прочность. Крайне неблагополучный день, поэтому, если возникнет желание залезть в бункер и провести там остаток суток — не противьтесь. Можете вспомнить детство и соорудить домик из одеял, где родственники точно не побеспокоят. Правда, за ваше психическое состояние беспокоиться всё-таки будут.
Ракам 22 августа следует помнить, что не стоит бить битой по упругому мячу — снаряд неминуемо нанесёт вам больший ущерб, чем противнику. Поэтому закопайте поглубже желание конфликтовать и не щёлкайте клешнями в сторону раздражающего человека. Почувствуйте себя пингвинами из Мадагаскара: улыбайтесь и машите. Из шторма этой субботы важно выйти без потерь.
Львы в эту субботу не то, что на царей зодиака не тянут, а вообще не тянут тот воз, в который их попытаются впрячь. Активность будет на нуле, не пытайтесь восполнить её алкоголем или нездоровой пищей. Все лишние калории в этот день упадут камушком в бока, а жирненькие котики точно не смогут командовать прайдом. Уделите снимание своей второй половинке и будьте с ней максимально мягким.
Девам следует отказаться от работы, которая могла свалиться именно в эти выходные. В последнее время вы мало отдыхаете, поэтому рискуете скатиться в неконтролируемую истеричку-трудоголика. Эта суббота покажет, насколько хорошо вы ладили с другими людьми в предыдущий период — Луна наградит терпеливых и надаёт по макушке вспыльчивым.
Скорпионам придётся надеть на себя строгий ошейник самоконтроля, потому что соблазнов в субботу будет много. В этот день придётся быть суеверным и вспомнить все дурные приметы. Учтите, что семь лет несчастий после разбитого зеркала могут быть закономерными последствиями, если это зеркало было ценнейшим экспонатом музея. Не ссорьтесь с окружающими, если не хотите проторчать остаток года в затяжном конфликте и уволиться с работы.
На эмоциональных Стрельцов в эту субботу Луна примерит смирительную рубашку. Ситуация будет требовать от вас полного контроля над своими чувствами, поэтому не впадайте в истерику, не орите на собеседника и не бегайте по кругу с воплями, что всё пропало. Сохраняйте маску невозмутимости, иначе звёзды могут макнуть вас в болотце недопониманий.
Козерогам может представиться возможность решить свою жилищную проблему. Если вы долго и упорно копите, то присмотритесь к вариантам собственного жилья. Если вы давно обзавелись своим домом, то посвятите день созданию уюта. Не ходите на огород и не плавайте в открытых водоёмах: ваша внутренняя батарейка может сесть в самый неподходящий момент, а отключиться посреди помидорных грядок или на середине речки — перспектива сомнительная.
Водолеям Луна советует обратить внимание на свой внешний вид и заняться собой. Сделайте новую стрижку, покрасьтесь или сходите к косметологу. Если давно хотели бахнуть каре или выкраситься в экстремальный цвет, то это ваш шанс. Результат не заставит вас ползать унылой амёбой и носить головной убор до следующего отрастания волос.
Рыбам в эту субботу будет весело. Больше гуляйте и общайтесь с друзьями. Сбивайтесь в радостные косяки и не бойтесь посещать кинотеатры. Не занимайтесь нелюбимой работой, тяжёлыми нагрузками и избавьтесь от токсичных людей, которые постоянно сливают сточные воды в ваш аквариум.