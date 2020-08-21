Гороскоп предсказывает проблемную субботу для нескольких знаков

Львы в эту субботу не то, что на царей зодиака не тянут, а вообще не тянут тот воз, в который их попытаются впрячь. Активность будет на нуле, не пытайтесь восполнить её алкоголем или нездоровой пищей. Все лишние калории в этот день упадут камушком в бока, а жирненькие котики точно не смогут командовать прайдом. Уделите снимание своей второй половинке и будьте с ней максимально мягким.