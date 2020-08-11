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Белгородские подростки попали в колонию за разбойное нападение на пенсионерку

11 августа 2020, 06:35
Фото: Бел.Ру
В Вейделевском районе вынесли приговор по уголовному делу двух подростков 16 и 17 лет. Свою вину в разбойном нападении на пожилую женщину они признали, однако от реальных сроков их это не спасло.

Преступление подростки совершили вечером 20 февраля этого года: в масках и перчатках они выбили входную дверь жилого дома и, угрожая пожилой женщине ножом, потребовали деньги. Как сообщили в прокуратуре Белгородской области, злоумышленники избили пенсионерку, а ножом срезали с её одежды пришитую самодельную сумку.

Добычей несовершеннолетних стало более 190 тыс. рублей. Однако долго радоваться им не пришлось — на следующий день их задержала полиция. Оказалось, что ранее подростки уже привлекались к уголовной ответственности

Вейделевский районный суд признал фигурантов дела виновными в разбое. Им назначено наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии сроком три года восемь месяцев и четыре года десять месяцев соответственно.

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#Новости#Вейделевский район#Подростки#Разбойное нападение#Криминал#Происшествия
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