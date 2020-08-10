В Белгороде наградили 16 многодетных матерей

Почётные знаки Белгородской области «Материнская слава» II степени получили женщины, воспитывающие четырёх несовершеннолетних детей. Наградами III степени отметили белгородок с тремя детьми.
Церемония вручения состоялась 7 августа. Награды получили 16 многодетных мам. Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Всего в 2020 году знак «Материнская слава» получат 98 жительниц Белгородской области. Список весной утвердили депутаты облдумы. Почётный знак I степени вручат семи женщинам, воспитывающим пятерых и более несовершеннолетних детей. Награду II степени получат 18 белгородок, III степени — 73.