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В Белгороде наградили 16 многодетных матерей

10 августа 2020, 08:48
Фото: Борис Ечин / пресс-служба администрации Белгорода
Жительницам областного центра вручили почётные знаки «Материнская слава» за воспитание трёх и четырёх детей. Церемония награждения прошла 7 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Почётные знаки Белгородской области «Материнская слава» II степени получили женщины, воспитывающие четырёх несовершеннолетних детей. Наградами III степени отметили белгородок с тремя детьми.

Церемония вручения состоялась 7 августа. Награды получили 16 многодетных мам. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Всего в 2020 году знак «Материнская слава» получат 98 жительниц Белгородской области. Список весной утвердили депутаты облдумы. Почётный знак I степени вручат семи женщинам, воспитывающим пятерых и более несовершеннолетних детей. Награду II степени получат 18 белгородок, III степени — 73.

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