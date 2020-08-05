Адаптивные тесты помогают «Ростелекому» оценить диджитал-навыки сотрудников

В современном мире цифровая экономика — это не только технологии, но и люди, которые умеют их применять. Сегодня 78% профессий требуют базовых цифровых навыков. Мы заинтересованы, чтобы наша команда развивалась в соответствии с мировыми тенденциями. Перед началом отбора кандидатов на образовательную программу мы понимали, что вручную обработать тысячу заявок не сможем. Вместе с TalentTech мы за три дня разработали для нашей аудитории специальный тест на знание Python, адаптировали и внедрили его. Всё это позволило значительно облегчить отбор, делегировав тестирование внешнему провайдеру. Аудитория, которую мы отобрали, оказалась действительно качественно подготовленной, а конверсия в 12% — отличный результат для такого процесса.