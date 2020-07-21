Владимир Путин определил цели развития России до 2030 года

Posted 21 июля 2020,, 14:41
Published 21 июля 2020,, 14:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Сделано это в том числе для прорывного развития страны и повышения уровня жизни граждан, говорится в документе.
Основных целей пять: это сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.
В документе перечислены показатели, которых нужно будет достичь по каждой из целей. Например, для сохранения населения необходимо к 2030 году обеспечить рост его численности, повысить ожидаемую продолжительность до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза в сравнении с 2017 годом, увеличить долю систематически занимающихся спортом и физкультурой россиян до 70%.
Среди остальных показателей по другим целям названы вхождение РФ в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования (национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов»), улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объёма жилищного строительства («Комфортная и безопасная среда для жизни»), обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового («Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»), увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95% («Цифровая трансформация»).