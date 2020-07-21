Владимир Путин определил цели развития России до 2030 года

В документе перечислены показатели, которых нужно будет достичь по каждой из целей. Например, для сохранения населения необходимо к 2030 году обеспечить рост его численности, повысить ожидаемую продолжительность до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза в сравнении с 2017 годом, увеличить долю систематически занимающихся спортом и физкультурой россиян до 70%.