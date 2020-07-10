Курянка рассказала об отношении к Белгороду и белгородцам в Курской области

Posted 10 июля 2020,, 03:00
Published 10 июля 2020,, 03:00
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Белгородская и Курская области исторически всегда шли рука об руку, а до 1954 года Белгородская область входила в состав Курской. Некоторые представители молодого поколения могут даже не знать о том, что в 2016 году вновь поднимался вопрос об объединении этих двух областей. Но, кроме общего исторического прошлого, можно услышать и факт их вечного противостояния. Для меня он стал сюрпризом.
В моём городе Железногорске всегда радушно принимали белгородцев, с некоторыми из них я общалась и общаюсь лично и никогда не знала о подобном. В Белгород из Курской области я приехала на обучение. Город мне понравился сразу же, как и его жители. О некой вражде услышала только раз за всё это время и, когда я спросила об этом, ответили, что это всего лишь шутка, которая показалась мне очень странной и непонятной. Когда я во второй раз столкнулась с упоминанием данного факта, решила расспросить родственников об этом, но, к сожалению, они также не могли ничего сказать, потому что и сами впервые слышали об этом. Поэтому пришлось расширить круг тех, кого можно расспросить.
Начав с бывших одноклассников, сокурсников, друзей и их знакомых, мне удалось выяснить, что молодёжь либо вовсе не знает об этом, либо знает только на уровне слухов. Молодое поколение совсем не считает это проблемой и не обращает на неё внимания. Но, естественно, если спросить, какой город лучше, каждый назовёт свой, ведь никто не захочет уступить. И это в основном касается центральных городов областей.
Люди старшего поколения, к которым я обратилась с этим вопросом, также либо не подозревали об этой негласной вражде, либо объясняли факт противостояния, переводя разговор к более шуточным пояснениям. В основном к тому, что у соседей всегда всё кажется лучше, поэтому нельзя ударять в грязь лицом и отставать от них, и соперничество во время спортивных соревнований между командами областей тоже имеет место (особенно, если это касается футбола).
Стоит отметить, что очень часто можно заметить подобное явление между соседями, поэтому многие не обращают особого внимания на это ровно до того момента, пока об этом не спросят напрямую. Все мы жители Черноземья и на самом деле очень близки, даже если иногда нас захватывает дух соседского соперничества.
Что касается стереотипов о Белгороде и Курске, то можно сказать, что многие из них могут относиться и к тем, и к другим — всё из-за того же соседства. К примеру, явление «кумовства и связей» распространено и там, и тут; «шоканье» и «гэканье» можно услышать в обеих областях; такое выражение, как «большая деревня, где все друг друга знают» — тоже. У курян и белгородцев намного больше общего, чем того, что может их разъединить. Границы созданы для разделения территорий, а не людей.