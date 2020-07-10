Курянка рассказала об отношении к Белгороду и белгородцам в Курской области

В моём городе Железногорске всегда радушно принимали белгородцев, с некоторыми из них я общалась и общаюсь лично и никогда не знала о подобном. В Белгород из Курской области я приехала на обучение. Город мне понравился сразу же, как и его жители. О некой вражде услышала только раз за всё это время и, когда я спросила об этом, ответили, что это всего лишь шутка, которая показалась мне очень странной и непонятной. Когда я во второй раз столкнулась с упоминанием данного факта, решила расспросить родственников об этом, но, к сожалению, они также не могли ничего сказать, потому что и сами впервые слышали об этом. Поэтому пришлось расширить круг тех, кого можно расспросить.