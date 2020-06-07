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В Курской области возмутились ценами тестов на COVID-19 в сравнении с белгородскими

7 июня 2020, 08:51
Фото: ИА «Бел.Ру»
Пользователи соцсетей из соседнего региона недовольны тем, что в Белгородской области платные анализы в четыре раза дешевле. В Курской области тем временем ценник иногда увеличен до 2,3 тысячи рублей.

Жители Курской области пожаловались на слишком высокую, по их мнению, стоимость тестирования на коронавирус. Как сообщают «Курские известия», в одной из частных клиник областного центра тест стоит 2,3 тысячи рублей, а на наличие антител – 3,5 тысячи.

Пользователи соцсетей из Курской области обратили внимание, что в Белгородском центре профилактики и борьбы со СПИД обследование на COVID-19 можно пройти за 535 рублей. Эта информация размещена на официальном сайте медучреждения.

При этом тестируют в Центре СПИД только белгородцев без признаков простудных заболеваний, а также не контактировавших с заражёнными коронавирусом. По информации регионального управления Роспотребнадзора на 5 июня, за всё время здесь обследовали 11 268 человек.

На антитела к COVID-19 жителей Белгородской области могут протестировать уже летом 2020 года. Об этом ранее сообщала глава регионального депздрава Наталия Зубарева.

Вместе с тем некоторым пациентам, даже с признаками коронавируса, могут отказать в обследовании: всё дело в том, что местные лаборатории достигли максимальной загрузки по тестам на коронавирус.

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#Новости#COVID-19#Центр борьбы со спид#Коронавирус#Белгородская область#Курская область#Общество
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