В Курской области возмутились ценами тестов на COVID-19 в сравнении с белгородскими

Жители Курской области пожаловались на слишком высокую, по их мнению, стоимость тестирования на коронавирус. Как сообщают «Курские известия», в одной из частных клиник областного центра тест стоит 2,3 тысячи рублей, а на наличие антител – 3,5 тысячи.
Пользователи соцсетей из Курской области обратили внимание, что в Белгородском центре профилактики и борьбы со СПИД обследование на COVID-19 можно пройти за 535 рублей. Эта информация размещена на официальном сайте медучреждения.
При этом тестируют в Центре СПИД только белгородцев без признаков простудных заболеваний, а также не контактировавших с заражёнными коронавирусом. По информации регионального управления Роспотребнадзора на 5 июня, за всё время здесь обследовали 11 268 человек.
На антитела к COVID-19 жителей Белгородской области могут протестировать уже летом 2020 года. Об этом ранее сообщала глава регионального депздрава Наталия Зубарева.
Вместе с тем некоторым пациентам, даже с признаками коронавируса, могут отказать в обследовании: всё дело в том, что местные лаборатории достигли максимальной загрузки по тестам на коронавирус.