«Опять будильник»: почему вы плохо просыпаетесь по утрам?

Привычка не просыпаться по первому будильнику и постоянно его переводить тоже негативно влияет на то, как вы просыпаетесь. Ваше отношение к пробуждению становится более халатным: в подсознании откладывается, что вы можете не просыпаться сразу, из-за чего в какой-то момент вы вовсе можете проспать важное событие. Не вставая сразу после пробуждения, вы рискуете погрузиться в глубокий сон. Лучше заведите будильник на более позднее время, но заставьте себя проснуться, как только он прозвенит.