«Опять будильник»: почему вы плохо просыпаетесь по утрам?

Posted 30 июня 2020, 10:05
Published 30 июня 2020, 10:05
Modified 20 августа 2024, 00:34
Updated 20 августа 2024, 00:34
Для того, чтобы выспаться, человеку необходимо 7-8 часов. Если вы спите меньше или ваш сон разбит на несколько частей, то соответственно и просыпаться вам будет гораздо сложнее. Возьмите в привычку ложиться и просыпаться в одно и то же время, если ваш график работы позволяет делать это. Постоянный режим отхода ко сну и пробуждения позволит вам лучше вставать по утрам.
Если вы сильно переживаете по какому-то поводу, то всю ночь можете проворочаться, так и не выспавшись. Поэтому с утра вам покажется, что вы вовсе не спали. Перед сном стоит сконцентрироваться на приятных моментах, которые позволят заснуть в более комфортной обстановке. Если это не помогает, то примите успокоительное.
Для того, чтобы сон был комфортным, в первую очередь, стоит создать для него такие условия. Например, выберите для сна более удобное место — предпочтите кровать дивану. Кроме того, перед тем, как лечь спать, необходимо проветрить в комнате, выключить свет и телевизор.
Не стоит переедать перед сном, так как организм зарядится энергией. Также не надо пить кофе и другие бодрящие напитки. Отказаться необходимо и от алкоголя. В противном случае есть все шансы проспать утром.
Вставать утром будет труднее, если весь вечер вы проведете за монитором компьютера или смартфона, либо перед телевизором. Настроится на сон поможет чтение книги, но лучше выбрать ту, в которой сюжет будет незамысловатым.
Привычка не просыпаться по первому будильнику и постоянно его переводить тоже негативно влияет на то, как вы просыпаетесь. Ваше отношение к пробуждению становится более халатным: в подсознании откладывается, что вы можете не просыпаться сразу, из-за чего в какой-то момент вы вовсе можете проспать важное событие. Не вставая сразу после пробуждения, вы рискуете погрузиться в глубокий сон. Лучше заведите будильник на более позднее время, но заставьте себя проснуться, как только он прозвенит.
Если вы не понимаете, для чего вам просыпаться, то ваш сон может сбиться совсем. Даже если у вас нет работы, из-за которой нужно просыпаться по утрам, составьте план дел, которые необходимо выполнить в течение дня. Мотивация позволит вам не откладывать пробуждение и просыпаться станет легче. И обязательно начинайте день с приятных мыслей.