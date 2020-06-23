В Белгороде закроют кладбище

22 июня вышло постановление городской администрации о закрытии кладбища «Краснянское» в Белгороде. Расположено оно на улице Южной — улице 8 Марта.
«Краснянским» кладбище назвали в феврале 2020 года. Официальные имена также получили кладбища Ячнево, Кашарское, Пушкарское, Оскочное, Железнодорожное, Старогородское, Белая гора, Михайловское, Песчаное и Юго-Западное.
Кроме этого, городская администрация задумывалась и об установке 30 туалетных кабинок на кладбищах Белгорода. На это были готовы потратить 147 тыс. рублей.