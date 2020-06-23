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В Белгороде закроют кладбище

23 июня 2020, 04:13
Фото: ИА «Бел.Ру»
Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Галдун. Для новых захоронений закроют кладбище «Краснянское».

22 июня вышло постановление городской администрации о закрытии кладбища «Краснянское» в Белгороде. Расположено оно на улице Южной — улице 8 Марта.

«Краснянским» кладбище назвали в феврале 2020 года. Официальные имена также получили кладбища Ячнево, Кашарское, Пушкарское, Оскочное, Железнодорожное, Старогородское, Белая гора, Михайловское, Песчаное и Юго-Западное.

Напомним, что ранее в мэрии утвердили стоимость социальных похорон. Услуги оценили в 6124,86 рубля.

Кроме этого, городская администрация задумывалась и об установке 30 туалетных кабинок на кладбищах Белгорода. На это были готовы потратить 147 тыс. рублей.

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