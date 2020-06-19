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Белгородца арестовали на трое суток за сильную тонировку

19 июня 2020, 09:09
Фото: https://pixabay.com/ru/
Октябрьский районный суд Белгорода назначил трое суток ареста водителю, который так и не снял тонировку со стёкол своего автомобиля. При вынесении решения были учтены и 12 неуплаченных штрафов за нарушение ПДД, которые местный житель получил за 20 дней.

Первый протокол на 19-летнего водителя составили в марте этого года: он получил штраф и предписание снять с боковых стёкол машины цветную плёнку, светопропускание которой не соответствует нормам. Однако требование он не исполнил, а через месяц опять попался сотрудникам ДПС, сообщили в пресс-службе суда.

Материалы административного дела ушли в суд. Там молодого человека признали виновным в неповиновении законному требованию полицейского и назначили наказание в виде трёх суток административного ареста. При вынесении решения суд учёл не только признание водителем своей вины, но и наличие 12 неуплаченных штрафов. Их молодой человек получил в течение 20 дней.

Напомним, за четыре месяца этого года автоинспекторы остановили на дорогах Белгородской области 6958 машин с тонировкой. Водители получили штрафы, а повторно к ответственности привлекли 98 человек.

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#Новости#Пдд#ДПС#Октябрьский районный суд#Штрафы ГИБДД#Гибдд#Правила дорожного движения#Тонировка#Общество
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