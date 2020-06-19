Белгородца арестовали на трое суток за сильную тонировку

Первый протокол на 19-летнего водителя составили в марте этого года: он получил штраф и предписание снять с боковых стёкол машины цветную плёнку, светопропускание которой не соответствует нормам. Однако требование он не исполнил, а через месяц опять попался сотрудникам ДПС, сообщили в пресс-службе суда.