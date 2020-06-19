Белгородца арестовали на трое суток за сильную тонировку

Первый протокол на 19-летнего водителя составили в марте этого года: он получил штраф и предписание снять с боковых стёкол машины цветную плёнку, светопропускание которой не соответствует нормам. Однако требование он не исполнил, а через месяц опять попался сотрудникам ДПС, сообщили в пресс-службе суда.
Материалы административного дела ушли в суд. Там молодого человека признали виновным в неповиновении законному требованию полицейского и назначили наказание в виде трёх суток административного ареста. При вынесении решения суд учёл не только признание водителем своей вины, но и наличие 12 неуплаченных штрафов. Их молодой человек получил в течение 20 дней.
Напомним, за четыре месяца этого года автоинспекторы остановили на дорогах Белгородской области 6958 машин с тонировкой. Водители получили штрафы, а повторно к ответственности привлекли 98 человек.