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Роскомнадзор разблокирует Telegram

18 июня 2020, 13:18
Фото: ИА "Бел.Ру"
По согласованию с Генеральной прокуратурой ведомство снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру, сообщили в Роскомнадзоре. Заблокировать Telegram пытались два года, но блокировка легко обходилась.

Регулятор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру по согласованию с Генеральной прокуратурой. В сообщении Роскомнадзора говорится, что там «позитивно оценивают высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

В ведомстве готовы взаимодействовать в этом направлении со всем интернет-компаниями.

Решение о блокировке мессенджера принял Таганский суд Москвы в апреле 2018 года. Причиной стал отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. По оценкам создателя Telegram Павла Дурова, мессенджером пользуются более 30 млн человек.

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#Новости#Роскомнадзор#Блокировка#Telegram#Технологии
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