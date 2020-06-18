Роскомнадзор разблокирует Telegram

Регулятор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру по согласованию с Генеральной прокуратурой. В сообщении Роскомнадзора говорится, что там «позитивно оценивают высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».
В ведомстве готовы взаимодействовать в этом направлении со всем интернет-компаниями.
Решение о блокировке мессенджера принял Таганский суд Москвы в апреле 2018 года. Причиной стал отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. По оценкам создателя Telegram Павла Дурова, мессенджером пользуются более 30 млн человек.