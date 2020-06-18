Роскомнадзор разблокирует Telegram

По согласованию с Генеральной прокуратурой ведомство снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру, сообщили в Роскомнадзоре. Заблокировать Telegram пытались два года, но блокировка легко обходилась.

Регулятор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру по согласованию с Генеральной прокуратурой. В сообщении Роскомнадзора говорится, что там «позитивно оценивают высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму». В ведомстве готовы взаимодействовать в этом направлении со всем интернет-компаниями. Решение о блокировке мессенджера принял Таганский суд Москвы в апреле 2018 года. Причиной стал отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. По оценкам создателя Telegram Павла Дурова, мессенджером пользуются более 30 млн человек. Материалы по теме WhatsApp, Viber, но не Telegram: Роскачество оценило безопасность мессенджеров Рейтинг влиятельности белгородских telegram-каналов Проект против коронавируса появился в Telegram