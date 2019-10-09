WhatsApp, Viber, но не Telegram: Роскачество оценило безопасность мессенджеров

Лучшими оказались WhatsApp, Viber и Skype на iOS и WhatsApp, Viber и Threema на Android, но самыми высокофункциональными на каждой платформе стали «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент». По удобству первые места достались Facebook Messenger, Threema и Skype (iOS). Во второй категории победили Threema, «ВКонтакте» и Skype. Высокой степенью защиты могут похвастаться Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire на iOS, а также Wickr Me, Viber, Threema и Signal на Android.