WhatsApp, Viber, но не Telegram: Роскачество оценило безопасность мессенджеров

Posted 9 октября 2019, 10:50
Published 9 октября 2019, 10:50
Modified 20 августа 2024, 04:34
Updated 20 августа 2024, 04:34
Проблем с безопасностью эксперты не нашли ни у одного приложения, но заметили у ряда из них отсутствие сквозного шифрования. Это не позволяет считать мессенджеры защищёнными, пишут «Новые известия».
Лучшими оказались WhatsApp, Viber и Skype на iOS и WhatsApp, Viber и Threema на Android, но самыми высокофункциональными на каждой платформе стали «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент». По удобству первые места достались Facebook Messenger, Threema и Skype (iOS). Во второй категории победили Threema, «ВКонтакте» и Skype. Высокой степенью защиты могут похвастаться Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire на iOS, а также Wickr Me, Viber, Threema и Signal на Android.
До этого Дуров подверг критике WhatsApp после выявления бага, открывающего злоумышленникам доступ к телефону через обычный звонок. Основателя Telegram не удивила эта проблема, поскольку компания уже с ней сталкивалась.
К слову, мессенджер Дурова, заблокированный Роскомнадзором, по-прежнему работает и является третьим по популярности среди российских пользователей. Аудитория Telegram начала расти как раз после решения о блокировке, достигнув 3,7 млн человек.