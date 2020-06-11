Температура и кашель не являются показателями для госпитализации в ковид-госпиталь

У нас необоснованных отказов на сегодня не зарегистрировано. Потому что потом это дополнительная нагрузка на общую лечебную сеть. Если мы ему отказали в госпитализации, то состояние его здоровья должен контролировать семейный врач, у которого есть ещё пациенты с другими заболеваниями, и они тоже нуждаются в уходе.Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения