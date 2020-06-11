Температура и кашель не являются показателями для госпитализации в ковид-госпиталь

По словам заместителя начальника регионального департамента здравоохранения Людмилы Крыловой, клинические рекомендации всех редакций оставляют право за врачом принимать решение о госпитализации пациента. Медик должен установить все необходимые клинические данные, степень тяжести пациента, общесоматическое состояние и возможность максимальной самоизоляции от других членов семьи.
Если у пациента есть возможность самоизолироваться, а его состояние удовлетворительное, то он может находиться весь период болезни под дистанционным медицинским наблюдением.
Количество выздоровевших пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, говорит о том, что метод оказания помощи имеет место быть во всём мире, в том числе у нас, и он даёт положительные результаты. Динамическое наблюдение необходимо обязательно. Здесь самое главное – обратная связь. Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения
Крылова также отметила, что ковид-КТ не является основным клинически значимым показателем для госпитализации. А наличие высокой температуры, слабость и кашель вообще относятся к состоянию лёгкого течения коронавируса. На фоне изменений в лёгких ещё должны быть признаки дыхательной недостаточности. Вот это основной критерий, когда люди подлежат госпитализации.
У нас необоснованных отказов на сегодня не зарегистрировано. Потому что потом это дополнительная нагрузка на общую лечебную сеть. Если мы ему отказали в госпитализации, то состояние его здоровья должен контролировать семейный врач, у которого есть ещё пациенты с другими заболеваниями, и они тоже нуждаются в уходе.Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения
На сегодняшний день только врач, оценивая состояние пациента как визуально, так и инструментально, может принять решение о госпитализации.
Ментальность нашего народа — все должны лежать только в больнице, им должны делать только внутривенное вливание и тогда это признаётся лечением. Весь мир сейчас уходит от инвазивных способов лечения. Технологии идут вперёд, и мы уходим от риска инфицирования людей, которые могут возникать при внутривенном поступлении медикаментов — гепатите, ВИЧ и прочее.Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения