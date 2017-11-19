Спиленные деревья стали причиной госпитализации пары в Губкинском горокруге

По данным областного управления ГИБДД, 17 ноября в пяти ДТП в Белгородской области пострадали восемь человек.
Около 06:15 на автодороге Лукьяновка – Тим Губкинского горокруга «Хёндай» съехал с дороги и врезался в спиленные деревья. 50-летний водитель и 49-летняя пассажирка госпитализированы в травматологическое отделение Губкинской ЦРБ.
В 07:25 на автодороге Камызино – Н.Уколово – Владимировка-Шаталовка – Обуховка в Старооскольском горокруге «Лада Приора», за рулём которой сидела 38-летняя женщина, вылетела с трассы и перевернулась. Водитель и два её пассажира – мужчина и женщина 42 и 68 лет госпитализированы в горбольницу № 1 г. Старый Оскол.
В 08:00 на автодороге Сетище – Горки – Богословка в Красненском районе перевернулся «Фольксваген Гольф», за рулём сидела 49-летняя женщина. После оказания медпомощи в Красненской ЦРБ её отпустили домой.
В 16:50 на автодороге Белгород – Шебекино – Волоконовка Шебекинского района перевернулся ВАЗ-2107 с пьяным 30-летним водителем за рулём. Его отвезли в Шебекинскую ЦРБ.
В 18:25 на улице В. Собины в Алексеевке «Лада Приора» сбила 42-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Он попал в Алексеевскую ЦРБ.
Фото областного управления ГИБДД