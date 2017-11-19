Спиленные деревья стали причиной госпитализации пары в Губкинском горокруге

В 07:25 на автодороге Камызино – Н.Уколово – Владимировка-Шаталовка – Обуховка в Старооскольском горокруге «Лада Приора», за рулём которой сидела 38-летняя женщина, вылетела с трассы и перевернулась. Водитель и два её пассажира – мужчина и женщина 42 и 68 лет госпитализированы в горбольницу № 1 г. Старый Оскол.