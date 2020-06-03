Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май

В апреле стартовал проект Wink Live, который каждую пятницу представлял онлайн-концерты российских исполнителей и групп разных жанров. Проект требует сложнейшей технической подготовки и координации в прямом эфире. Например, Полина Гагарина исполняла свои хиты, находясь в загородном доме, в то время как музыканты были в своих квартирах. Чтобы свести картинку и звук из разных мест, нужна была филигранная работа телевизионной бригады. Огромный интерес вызвал живой концерт легендарной группы «Алиса» и Константина Кинчева, который транслировался из Санкт-Петербурга. Чтобы послушать песни последнего альбома группы «Посолонь» в Wink собралась целая армия поклонников — более 500 тысяч человек.